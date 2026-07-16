Ko klimatska naprava odpove pri več kot 30 stopinjah, šteje vsaka minuta

Dva nedavna primera iz Ljubljane in južne Primorske kažeta, da hiter servis klimatskih naprav v najbolj vročih dneh ni stvar sreče, ampak rezultat številne, usposobljene, dobro organizirane ekipe.

V prodajnem salonu v Ljubljani je v začetku julija odpovedala klimatska naprava. Prostor je postajal zadušljiv, zunanje temperature pa so se že zjutraj približevale 30 stopinjam Celzija. Tehnični direktor podjetja je poklical Astech in vprašal, ali lahko pošljejo serviserja.

Nekaj po poldnevu je poklical znova. Ker je vedel, da so servisi klimatskih naprav v najbolj vročih dneh polno zasedeni, je vprašal, ali mu lahko povedo vsaj približen termin obiska.

"Vaša naprava je že popravljena. Naš serviser je poseg opravil dopoldne in je salon že zapustil," mu je odgovoril vodja servisa.

Direktor je za trenutek obmolknil. Čez dve minuti je poklical nazaj: "Astech, vi ste najboljši. Hvala za hiter servis, ko smo ga najbolj potrebovali."

Astech ima eno največjih servisnih ekip za klimatizacijo, prezračevanje in ogrevanje v Sloveniji in zagotavlja storitve po vsej državi in tudi v sosednjih državah. Foto: GO4DIGIT Gal Pazlar

Hiter servis ni naključje

Takšni primeri pokažejo, kdaj se razkrije resnična razlika med običajnim in dobro organiziranim servisom klimatskih naprav. Ko so naprave najbolj obremenjene, okvare pa se vrstijo po vsej državi, odzivnost ni odvisna le od pripravljenosti enega serviserja. Potrebni so dovolj velika ekipa, strokovno znanje, učinkovito razporejanje intervencij in razpoložljivost rezervnih delov.

Astech ima eno največjih servisnih ekip za klimatizacijo, prezračevanje in ogrevanje v Sloveniji. Astechovi serviserji zagotavljajo storitve po vsej državi in tudi v sosednjih državah. Organizirana dežurna služba omogoča pomoč 24 ur na dan, vse dni v letu.

Ko šteje vsaka minuta

Kako pomembna je takšna organizacija, se je ponovno pokazalo v začetku tega tedna. Ob 7.42 je vodja trgovine na južnem Primorskem poslal sporočilo: "Klima nam ne dela. Ob 8.00 odpremo trgovino. Kdaj lahko pridete?"

Trgovina sploh ni bila Astechova pogodbena stranka. Na podjetje se je obrnila šele, ko njen dotedanji serviser med največjo poletno obremenitvijo ni mogel zagotoviti nujne storitve. Astechov serviser je napako odpravil še pred dopoldansko vročino. Obiskovalci skoraj niso opazili, da je klimatski sistem odpovedal, zaposleni pa so lahko delo nadaljevali v ustreznih razmerah. Poslovanje trgovine zaradi okvare ni bilo resneje moteno.

V najbolj vročih poletnih dneh hitra intervencija ni stvar sreče ali naključja, temveč rezultat strokovnega znanja, dobre organizacije in učinkovitega razporejanja servisnih ekip. Foto: GO4DIGIT Gal Pazlar

Serviser varuje tudi poslovanje stranke

V trgovini, prodajnem salonu, hotelu ali poslovni stavbi delujoča klimatizacija ni le vprašanje udobja. Vpliva na delovne razmere, počutje obiskovalcev in odločitev kupca, koliko časa bo ostal v prostoru. V sistemskih in strežniških prostorih pa lahko ustrezno hlajenje prepreči pregrevanje opreme in prekinitev delovanja.

Serviser zato ne popravlja samo naprave. V kritičnem trenutku varuje poslovanje stranke, njene zaposlene, obiskovalce in opremo. Prav zato sta hitrost prihoda in pravilna odprava napake že ob prvem obisku pomemben del kakovosti storitve. Za stranko je odzivna servisna ekipa pogosto enako pomembna kot kakovost vgrajenega sistema.

Serviser ne odpravlja le tehnične napake. Z odzivnim posegom varuje pogoje za delo zaposlenih, počutje obiskovalcev, opremo in neprekinjeno poslovanje stranke. Foto: Astech d.o.o.

Celoletna ekipa za najzahtevnejše dni

Servis klimatizacije je izrazito sezonska dejavnost. Poleti je intervencij največ, pozimi pa jih je bistveno manj. Ponudniki, ki nimajo dovolj širokega nabora storitev, zato težko vse leto vzdržujejo številno, usposobljeno, dobro razporejeno servisno ekipo.

Astech vzdržuje hladilne sisteme v sistemskih in strežniških prostorih ter skrbi za ogrevalne in prezračevalne sisteme tudi pozimi. Zaradi celoletnega dela lahko ohranja znanje, ljudi in servisne zmogljivosti, poleti pa večji del številne ekipe usmeri v nujne intervencije.

Zanesljivost pa se ne dokazuje z obljubo, da je pomoč na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu. Dokazuje se takrat, ko se je treba zaradi ene same okvare odpeljati tudi več ur daleč, napako odpraviti in stranki omogočiti, da nadaljuje delo. Za serviserja to lahko pomeni dolg delovni dan in predvsem veliko časa na poti, za stranko pa odločilen trenutek, v katerem ugotovi, ali se na svojega servisnega partnerja res lahko zanese.

Prav s takšnimi posegi Astech pogosto pridobi zaupanje podjetij, ki so jih njihovi dotedanji serviserji pustili brez pomoči v trenutku, ko so jo najbolj potrebovali. Strank ne prepriča obljuba o odzivnosti, ampak izkušnja, da se kdo oglasi, organizira prihod in težavo dejansko odpravi, in to ne glede na uro, razdaljo ali veliko obremenjenost sezone.

Zanesljiv servis klimatskih naprav je zato bistveno več kot le telefonska številka za nujne primere. Je sistem ljudi, znanja in organizacije, ki mora delovati prav takrat, ko so temperature in naprave na meji zmogljivosti.

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