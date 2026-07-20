Remco Evenepoel, ki je v nedeljo zmagal v zahtevni etapi na Dirki po Franciji, je bil na današnji novinarski konferenci na prost dan zelo dobro razpoložen, a ostaja z nogami trdno na realnih tleh. "Zagotovo ne bom začel razmišljati, da lahko zdaj kar naenkrat osvojim Tour," je poudaril svetovni prvak v vožnji na čas, ki bi jutri lahko dobil še eno etapo. Na sporedu je namreč posamična vožnja na čas. Evenepoel je spregovoril tudi o drugih temah, med drugim o svetovnem prvenstvu v nogometu, nižji telesni masi, Paulu Seixasu in še marsičem.

Novinarje na prizorišču Dirke po Franciji je najprej zanimalo, ali je Remco Evenepoel po vseh čustvih ob nedeljski zmagi sploh lahko zaspal oziroma ali je ponoči na njegova vrata potrkal dopinški nadzornik, tako kot noč prej pri Jonasu Vingegaardu in Tadeju Pogačarju.

"Ne, dopinške kontrole nisem imel. Uspelo mi je preživeti povsem normalno in mirno noč. Najprej sem gledal finale svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je zavlekel v podaljšek, zato sem zaradi Špancev in Argentincev zaspal nekoliko pozneje. A na koncu je bil to prijeten način za sprostitev in začetek prostega dne. Na srečo me tudi ni čakala zelo zgodnja budilka, tako da je bila noč povsem v redu," je po poročanju portala WielerFlits povedal Belgijec.

Ob tem je priznal, da bo po nočnih kontrolah Pogačarja in Vingegaarda še bolj pazil, da bo pravočasno odšel spat. "Poskušal bom čim prej zapreti oči in se tako pripraviti na morebitno zgodnje prebujanje," je dejal Evenepoel.

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Bi lahko izguba teže vplivala na predstavo v kronometru?

Odgovarjal je tudi na vprašanja o nizki telesni masi, s katero nastopa na letošnjem Touru, in o tem, kako bi lahko izguba teže vplivala na njegov nastop v torkovem kronometru.

"Iskreno povedano, o tem še nisem zares razmišljal. Prvih deset kilometrov gre navkreber, zato nižja teža tam zagotovo ni slabost. Seveda ne gre za vzpon, kakršen je bil v nedeljo, a je na približno desetih kilometrih vseeno skoraj 430 višinskih metrov, zato ga lahko brez težav označimo za pravi klanec."

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Ob tem je spomnil na vožnjo na čas na Vuelti leta 2022. "Tudi tam sem bil zelo dober, zato bi moralo biti vse v redu. Sem nekoliko vitkejši, verjetno pa zato tudi nekoliko bolj aerodinamičen," se je pošalil svetovni prvak, ki je danes že na ogledu trase navduševal s postavljanjem najboljših časov.

Priznava, da bi mu lahko manjša telesna masa odvzela nekaj absolutne moči, vendar meni, da mu profil trase ustreza. "Gre za kronometer, ki se najprej vzpenja, nato nekoliko spušča, zadnjih devet kilometrov pa je bolj ali manj ravninskih. Zato bi moralo biti razmerje precej uravnoteženo."

Evenepoel ni mogel napovedati, kakšne časovne razlike bi lahko nastale med favoriti, prav tako ne ve, kako bi lahko nanj vplival prost dan.

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"Tadeju ni treba skrbeti za nikogar drugega"

Na vprašanje, kaj meni o izjavi Pogačarja, da mu bo prav Evenepoel, ki je po odstopu Vingegaarda napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku, v zadnjem tednu povzročal veliko preglavic, je odgovoril, da ne ve, kaj je Slovenec s tem natančno mislil.

"Mislim pa, da Tadeju ni treba skrbeti za nikogar drugega," je poudaril Belgijec. Njegov cilj ostaja jasen. "Poskušal bom dati vse od sebe in odpeljati najboljši tretji teden v življenju, da bi ostal čim višje v skupnem seštevku."

Osredotočen na to, da obdrži drugo mesto

Evenepoel ne želi razmišljati o scenariju, po katerem bi se Pogačarju zgodilo kaj podobnega kot v nedeljo Vingegaardu, ki je padel v ovinku, si zlomil ključnico in končal Tour, Belgijec pa bi nenadoma prevzel vodstvo.

"Ne, zagotovo ne. To ni položaj, na katerega bi smel računati. Osredotočen sem na to, da obdržim drugo mesto."

Torkov kronometer bo zanj eden ključnih dni zadnjega tedna. "Nato sledita dva nekoliko mirnejša dneva za kolesarje iz skupnega seštevka, ki bi se lahko končala z uspehom ubežnikov ali celo sprintom. Poskušal ju bom preživeti čim bolj varčno, da bom v petek in soboto v najboljši mogoči formi ter bom lahko branil drugo mesto."

Poudarja, da o skupni zmagi ne želi sanjati.

"Ne bom se pustil zanesti in začel razmišljati o zmagi na Touru. Če se bo vse nadaljevalo normalno, je ta zelo daleč. Ostati moram osredotočen in z nogami na tleh. Zame bi bilo izjemno, če bi Tour končal na drugem mestu za enim najboljših, če ne kar najboljšim kolesarjem vseh časov."

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Navdušen nad 19-letnim Seixasom

Kot glavne tekmece v boju za visoka mesta je izpostavil Isaaca del Tora, svojega moštvenega kolega Floriana Lipowitza in Paula Seixasa.

"Tekmecev je še veliko. Del Toro je zelo nevaren, prav tako Florian Lipowitz, seveda pa tudi Paul Seixas. Že od začetka dirke pušča izjemen vtis. To, kar počne pri teh letih, je izjemno, še posebej ob vsem pritisku francoskih medijev. Z njim morajo ravnati previdno in nanj ne smejo naložiti preveč pritiska. Kariero naj gradi korak za korakom."

Evenepoel je prepričan, da ima Seixas pred seboj veliko prihodnost. "Prepričan sem, da bo nekoč osvojil tritedensko dirko. Zakaj ne bi tudi Toura? Čudovito je spremljati, kaj počne. Lahko mu le snamem kapo. Upam, da bo tako nadaljeval in uspešno končal Tour."

Seixas je trenutno četrti, do tretjega mesta, kjer je zdaj Del Toro, pa ga loči le 25 sekund.

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