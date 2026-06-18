Evforija v Mariboru, Zlatko Zahović potrdil pogovore o vrnitvi

Če bi se to zgodilo, bi bila to ena najodmevnejših vrnitev v zgodovini slovenskega nogometa, hkrati pa tudi ogromna pridobitev in poživitev za 1. SNL, ki dokazanega mojstra svojega kova pogreša že šest let. Zlatko Zahović bi se lahko vrnil na položaj športnega direktorja NK Maribor. Pogajanja z vodstvom kluba, ki ga pooseblja lastnik Acun Ilicali, že potekajo, karizmatični Mariborčan pa je v studiu TV Arena Sport priznal, da se stvari odvijajo zelo pozitivno. Pojasnil pa je še marsikaj več …

"Moram reči, da stvari potekajo pozitivno, ampak je še prehitro za kaj bolj konkretnega. V naslednjih dneh bo več znanega, a stvari se odvijajo zelo pozitivno," je Zlatko Zahović dal vedeti, da resnično potekajo pogajanja med njim in vodstvom NK Maribor ter da bi se resnično lahko vrnil na položaj športnega direktorja, ki ga je zasedal med letoma 2007 in 2020, ko je popeljal vijolice do številnih uspehov, s katerimi je napolnil klubsko blagajno.

Navdušuje ga, da želijo lastniki vrniti ...

Si bosta Acun Ilicali in Zlatko Zahović segla v roke? To bi lahko postalo znano že v prihodnjih dneh. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ko je 55-letni Mariborčan v sredo gostoval v studiu TV Arena Sport, je opravljal vlogo strokovnega komentatorja za poslastico svetovnega prvenstva med Anglijo in Hrvaško (4:2). Beseda pa ni tekla le o pestrem dvoboju med evropskimi podprvaki in slovenskimi sosedi, ampak je voditeljica Nataša Gavranić izkoristila trenutek in gosta povprašala o vroči temi, ki v teh dneh odmeva po vsej Sloveniji. Ali se resnično namerava vrniti v Ljudski vrt in pomagati Mariboru?

Tema je zelo vroča, vrelišče pa doživlja v mestu ob Dravi, kjer so številni navijači Maribora prepričani, da bi lahko krivuljo rezultatov in uspehov kluba po tako katastrofalni sezoni, kot je bila 2025/26, popravil zgolj stari znanec, že dokazani športni direktor Zlatko Zahović. V zadnji sezoni so vijolice (še enkrat več) ostale praznih rok. Osvojile niso nobene lovorike, za nameček pa si sploh niso priigrale vozovnice za Evropo, kar se klubu ni zgodilo že slabi dve desetletji.

Maribor je v prejšnji sezoni osvojil šele peto mesto in ostal brez Evrope. Foto: Jure Banfi

Da se nekaj kuha v tej smeri, so sprva poročali pri Ekipi, nato pa pri Sportklubu razkrili, da so se dejansko začela pogajanja med Zahovićem in lastnikom kluba, bogatim Turkom Acunom Ilicalijem. Čeprav je Zahović še pred kratkim v javnosti zavračal takšno možnost in dajal vtis, da ga nikakor ne mika vrnitev v klub, kjer po njegovem odhodu marsikaj ne poteka po željah navijačev, so se glede tega zgodile spremembe. "Spremenilo se je to, da lastniki želijo odločno vrniti velik Maribor. To me seveda navdušuje," je na TV Arena Sport pojasnil Zahović.

Lastniki želijo, da je Maribor enostavno Maribor

Tako se je slavnostno znašel v zraku, ko je Maribor osvojil še zadnji naslov z njegovo pomočjo (2020). Foto: Grega Valančič/Sportida Voditeljica Gavranić ga je povprašala, ali je z oznako "velik Maribor" ciljal na NK Maribor, kakršen je bil v času njegovega delovanja v Ljudskem vrtu. Zahović ji je odgovoril: "Takšnega, kot so si tudi oni zamislili, da je lahko. Res so naredili vse in delajo vse, da se Maribor vrne na prava pota. Seveda to vsakega navijača ali človeka, ki je deloval in deluje v Mariboru, navdušuje. Za zdaj smo vsi zelo zelo motivirani, saj vidimo lastnike z resnično jasno idejo in željo po vrnitvi kluba tja, kamor spada," je izžareval zadovoljstvo nad tem, kar je izvedel v pogovoru z lastniki kluba.

Njihov namen je, da Maribor vrnejo na vrh slovenskega klubskega nogometa. S tem pa ima zelo bogate izkušnje prav Zahović, ki je po letu 2020 zapustil slovenski klubski nogomet. Stik z nogometom je resneje obudil šele letos, ko je v sodelovanju z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) postal opazovalec tekem, v bližnji prihodnosti pa bi se lahko vrnil v okolje, ki ga je v karieri že dodobra spoznal, ko je klub iz rojstnega mesta senzacionalno večkrat popeljal na elitni evropski zemljevid.

Ljudski vrt bo v začetnem delu sezone 2026/27 zaradi kazni nekaj časa še prazen na domačih tekmah Maribora. Foto: Jure Banfi

Glede tega, ali verjame, da bi se lahko Maribor vrnil na vrh in prekinil daljšo sušo neosvajanja lovorik, je Zahović izžareval optimizem, saj verjame, da so lastniki kluba s svojim razmišljanjem na pravi poti. "Lastniki so tisti, ki odločajo. Oni so se odločili. Oni želijo, da je Maribor enostavno Maribor. Da je to delaven, dobro organiziran in kakovosten klub. Res so me navdušili s svojim pristopom in odnosom in željo po ureditvi stvari," je še povedal nekdanji velikan slovenskega nogometa, ki je še vedno najboljši strelec izbrane vrste v obdobju državne samostojnosti.

V Mariboru bo tako v prihodnjih dneh še zelo vroče. Najtrofejnejši slovenski klub bo v kratkem moral potrditi tako športnega direktorja kot tudi trenerja, saj se bodo kmalu začele priprave na novo sezono. Če se bodo stvari še naprej odvijale zelo pozitivno, bo 1. SNL po šestih letih bogatejša za osebo, ki nekoč ni skrbela le za močan in težko premagljiv Maribor, ampak tudi za kakovostnejšo celotno prvo ligo.