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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
18. 6. 2026,
7.11

Osveženo pred

50 minut

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Natisni članek
BMW BMW i3

Četrtek, 18. 6. 2026, 7.11

50 minut

BMW i3

Veliko povpraševanje, BMW bo očitno moral pohiteti s prodajo #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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BMW i3 | Foto BMW

Foto: BMW

BMW bo prodajo novega i3 očitno začel hitreje, kot so sprva načrtovali.

BMW naj bi po poročanju Automobilwoche občutno pohitel z začetkom sprejemanja naročil za novi i3. Električna limuzina, ki je eden ključnih modelov nove generacije vozil Neue Klasse, naj bi bila kupcem na voljo za naročilo prej, kot so sprva načrtovali.

Novi i3 bo drugi model na namenski električni platformi Neue Klasse, takoj za športnim terencem iX3. Gre za električnega naslednika serije 3, ki bo za BMW izjemnega pomena, saj bo prvič tehnologijo nove generacije pripeljal v enega najbolj prodajanih segmentov znamke.

Serijska proizvodnja modela se bo začela avgusta letos v Münchnu, kjer je BMW že zagnal izdelavo predserijskih vozil in prilagodil tovarno za novo generacijo električnih avtomobilov. Tovarna bo od leta 2027 izdelovala izključno električna vozila.

Novi i3 prinaša povsem novo tehnično osnovo. Med ključnimi novostmi so 800-voltna električna arhitektura, polnjenje z močjo do 400 kilovatov, nova generacija baterij s cilindričnimi celicami in bistveno večja učinkovitost pogonskega sklopa. BMW napoveduje tudi občutno daljši doseg kot pri današnjih električnih modelih.

BMW BMW i3
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