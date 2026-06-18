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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
6.42

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek

Natisni članek
ZDA Iran dogovor podpis

Četrtek, 18. 6. 2026, 6.42

12 minut

Ameriški in iranski predsednik podpisala dogovor za končanje vojne #video

Avtorji:
Na. R., STA

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Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian sta v sredo podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana.

Trump je memorandum o razumevanju, o katerem sta strani dosegli dogovor pred dnevi, podpisal po večerji, ki jo je zanj po koncu zasedanja skupine držav G7 v palači Versailles priredil francoski predsednik Emmanuel Macron.

"Pravkar sem ga podpisal," je novinarjem ob odhodu iz palače po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil Trump.

Teheran pa je potrdil, da je dogovor podpisal tudi iranski predsednik Pezeškian. Kot je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagei, je bil dogovor "dokončan s podpisom predsednikov".

Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država je posredovala pri pogajanjih med stranema, je zagotovil, da dogovor s tem stopa v veljavo. "Kot prvi korak bo islamska republika Iran takoj znova odprla Hormuško ožino, ZDA pa bodo takoj odpravile pomorsko blokado," je zapisal na omrežju X.

V skladu z dogovorom se tudi končujejo vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razredčenje svojega visoko obogatenega urana, medtem ko je odprava sankcij vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu, za katerega dogovor predvideva 60 dni časa. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo še 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana.

V skladu s prvotnimi načrti naj bi dogovor danes ali v petek podpisala glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf in ameriški podpredsednik JD Vance. Po navedbah Irana sedaj tovrstna uradna slovesnost ni več potrebna. Pakistanski premier Šarif je po drugi strani dejal, da se bo ta kljub temu v petek odvila v Švici, nakar se bodo začeli tehnični pogovori med stranema.

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