Proračunski primanjkljaj v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov

Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov.

Odhodki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 15,6 odstotka in so dosegli 41,6 odstotka odhodkov, načrtovanih v sprejetem proračunu. Prihodki so se zvišali za 11,4 odstotka in so dosegli 41,5 odstotka načrtovanih prihodkov, so danes sporočili iz ministrstva za finance.

Več sredstev za socialne transferje in pokojninsko blagajno

Med odhodki so v prvih petih mesecih leta za transferje posameznikom in gospodinjstvom namenili 951 milijonov evrov oz. 10,8 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Zvišal se je obseg sredstev za družinske prejemke in starševska nadomestila, za nezaposlene in za zagotavljanje socialne varnosti, predvsem za izvajanje osebne asistence.

V sklada socialnega zavarovanja, torej zavoda za zdravstveno zavarovanje ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je proračun prispeval 808 milijonov evrov ali 3,1 odstotka več. Največji del proračunskega transferja, 668 milijonov evrov, je odpadlo na pokojninsko blagajno, to je bilo glede na enako lansko obdobje za 1,6 odstotka več.

Rast investicij in stroškov dela

Odhodki za investicije so dosegli 529 milijonov evrov ali 28,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. "Vlagali smo v vojaško opremo, gradnjo in vzdrževanje cest, železniško infrastrukturo in zdravstvo," so navedli na ministrstvu. Za subvencije so namenili 255 milijonov evrov oz. 2,8 odstotka, predvsem zaradi višjih neposrednih plačil v kmetijstvu.

Za stroške dela zaposlenih v javnem sektorju so iz državnega poračuna namenili 2,2 milijarde evrov, kar je 11,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. "Rast je v večji meri posledica napredovanj, plačne reforme in vpliva dviga minimalne plače," so pojasnili.

Davčni prihodki višji, dohodnina nižja

Med prihodki so davčni prihodki, ki predstavljajo glavni del proračunskih prihodkov, v prvih petih mesecih dosegli 5,6 milijarde evrov oz. 7,5 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Z davkom na dodano vrednost, ki predstavlja glavni davčni vir, so zbrali 2,5 milijarde evrov ali 11,4 odstotka več.

Prilivi iz dohodnine so znašali 969 milijonov evrov oz. 1,2 odstotka manj. Akontacija dohodnine od dohodkov iz zaposlitve je sicer narasla, na kar vplivata visoka zaposlenost in pritisk na rast plač, sta pa na padec skupne dohodnine vplivala višji letni poračun dohodnine in višja sredstva, ki iz naslova dohodnine pripadajo občinam.

Z davkom od dohodkov pravnih oseb so zbrali 883 milijonov evrov ali 23,5 odstotka več, na kar je po navedbah ministrstva vplival pozitiven poračun za leto 2025 zaradi boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu.

Trošarine so v proračun prispevale 641 milijonov evrov, kar je primerljivo enakemu lanskemu obdobju. Prihodki od trošarin na energente in električno energijo so bili nižji, od trošarin na tobačne izdelke in alkohol pa višji.

Močno povečanje prilivov iz proračuna EU

Iz proračuna EU so prejeli 478 milijonov evrov, kar je 143 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, predvsem na račun prejetih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost, so še navedli.