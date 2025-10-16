Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

16. 10. 2025,
18.26

EU razmišlja o popolni prepovedi prodaje cigaret s filtrom

Evropska unija želi prepovedati cigarete s filtrom in elektronske tobačne izdelke, je po poročanju portala Index izvedel nemški Bild, ki je pridobil osnutek resolucije Sveta Evropske unije za sejo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

V osnutku Svet navaja, da poročilo delovne skupine WHO za regulacijo tobačnih izdelkov posebej priporoča prepoved filtrov za zmanjšanje privlačnosti in okusa cigaret.

Svet EU podpira to priporočilo WHO. "Prepoved proizvodnje, uvoza, distribucije in prodaje cigaret s filtrom bi pomembno prispevala k zmanjšanju porabe tobaka," je zapisano. Dodatna regulativna možnost je po poročanju Bilda tudi prepoved elektronskih cigaret.

Razprava o osnutku je napovedana na konferenci WHO o nadzoru tobaka (COP11), ki bo potekala novembra v Ženevi. 

Tovrstna priporočila Sveta EU imajo pomembne posledice za prihodnjo regulacijo tobaka v EU – vključno z revizijo tako imenovane direktive o tobačnih izdelkih, ki bi lahko zajemala tudi prepoved izdelkov.

Avstrijski časopis "Kronen-Zeitung" je že poročal, da tudi Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen podpira prepoved.

Prepoved prodaje cigaret s filtrom

Da bi zmanjšali porabo in odvisnost od tobaka in nikotina, EU celo razmišlja o prepovedi prodaje v trgovinah, na bencinskih črpalkah in kioskih, poroča Bild. Cilja EU sta varovanje okolja in zdravja ljudi, in kot trdijo, bi bila prepovedi pomemben korak k izvajanju direktive WHO, katere cilj je varovanje podtalnice in tal ter spodbujanje zdravja ljudi.

Predstavniki nemške vlade so na srečanju delovne skupine Sveta EU za javno zdravje 9. oktobra, kjer so o predlogu prvič razpravljali, pozdravili prepoved cigaret s filtrom, a je sicer skupno stališče EU še vedno v procesu usklajevanja.

