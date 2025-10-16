Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Četrtek,
16. 10. 2025,
10.43

Razkriti načrt iz Bruslja: Leta 2030 bomo pripravljeni na vojno z Rusijo

zračna obramba. Amraam rakete | "Militarizirana Rusija predstavlja trajno grožnjo evropski varnosti v bližnji prihodnosti," še piše v dokumentu, o katerem je prvi sicer poročal Bloomberg. | Foto Reuters

"Militarizirana Rusija predstavlja trajno grožnjo evropski varnosti v bližnji prihodnosti," še piše v dokumentu, o katerem je prvi sicer poročal Bloomberg.

Foto: Reuters

Države Evropske unije imajo pet let časa, da se pripravijo na vojno, je zapisano v vojaškem načrtu Evropske komisije, ki so ga, kot trdijo, videli pri Politicu. Evropska komisija naj bi ga kolegiju komisarjev predstavila še danes, evropskim voditeljem pa bo načrt na voljo prihodnji teden.

V osnutku načrta je zapisano, da Evropa do leta 2030 potrebuje "dovolj močno evropsko obrambno držo, da bo verodostojno odvrnila svoje nasprotnike in se odzvala na morebitne agresije."

Načrt obrambne pripravljenosti 2030 je znak vse večje vloge Evropske unije v vojaških zadevah, odziv na vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina proti Ukrajini in nejasno zavezanost ameriškega predsednika Donalda Trumpa evropski varnosti.

Čeprav države Evropske unije hitro povečujejo svoje obrambne proračune, pa večina te porabe ostaja "pretežno nacionalna, kar vodi v razdrobljenost, inflacijo stroškov in pomanjkanje interoperabilnosti," med drugim še piše na 16 straneh dokumenta.

Prednostne naloge na devetih področjih

Dokument navaja tudi več prednostnih nalog s ciljem zapolnitve vrzeli v zmogljivostih Evropske unije na devetih področjih. To so zračna in protiraketna obramba, zmogljivosti, vojaška mobilnost, topniški sistemi, umetna inteligenca in kibernetska varnost, rakete in strelivo, brezpilotni zrakoplovi in protibrezpilotni zrakoplovi, zemeljski boj ter pomorski promet.

Načrt omenja tudi področja, kot sta obrambna pripravljenost in vloga Ukrajine, ki bi bila močno oborožena in podprta, da bi postala "jekleni jež", ki bi lahko odvrnil rusko agresijo.

Osnutek načrta vključuje še tri časovnice za tri ključne projekte: Eastern Flank Watch (Straža vzhodnega boka), ki bo vključeval zemeljske obrambne sisteme s sistemi zračne obrambe in protibrezpilotnih letal, ter European Drone Wall (Evropski zračni ščit), ki je nedavni predlog Komisije za boljšo zaščito vzhodnih držav. Sledita še evropski zračni ščit za vzpostavitev večplastnega sistema zračne obrambe, kot tretji projekt pa obrambni vesoljski ščit za zaščito vesoljskih sredstev bloka.

Komisija upa, da bodo evropski voditelji vse tri projekte odobrili do konca leta, saj bi se morali v skladu z osnutkom načrta projekti na vseh prednostnih področjih začeti v prvi polovici leta 2026, med drugim še piše Politico. 

