Trpljenje Petra Stojanovića: "To je najhujši položaj v moji karieri"

Ko se je Slovenija uvrstila na zadnje veliko tekmovanje (Euro 2024), je bil eden izmed največjih simbolov borbenosti, pozitivne drznosti in nepopustljivosti Petar Stojanović. Vselej, ko obleče državni dres, se prelevi v bojevnika, ki bi dal vse za domovino. Tako je tudi tokrat, ko se je z nasmeškom vrnil v Slovenijo, kjer ga prvič kot selektor vodi Boštjan Cesar. V okolju reprezentance bo lahko napolnil srce s pozitivno energijo, ki jo že dalj časa pogreša na Poljskem. Pri Legii se je ob skromnih rezultatih znašel v nemilosti trenerja. ''Trenutni položaj je najhujši v moji karieri,'' je potožil na Brdu pri Kranju ter dodal, da bi lahko o tem povedal veliko, a bo raje ostal tiho, saj je s poljskim velikanom pogodbeno vezan do leta 2028.

Njegova zvezda je na nogometnem nebu zažarela v polnem sijaju že pred dobrim desetletjem, ko je nase opozarjal kot neustrašni najstnik v dresu Maribora. V mestu ob Dravi je takrat še golobradi Petar Stojanović pridobil zmagovalno miselnost, ki jo je pozneje pri zagrebškem Dinamu le še utrdil, ko se je odločil za selitev na Apeninski polotok, pa se je moral navaditi na drugačno realnost. Obdobja z neprestanim osvajanjem klubskih lovorik je bilo nemudoma konec. Sprva se je dokazoval v serie A, a se ni nikoli vmešal v boj za najvišja mesta. Še več, večkrat je lovil tekmovalno formo tudi v serie B, nato pa se lani odločil, da pri 30 letih preizkusi še igranje na Poljskem.

Kmalu po prihodu na Poljsko je z Legio osvojil poljski superpokal. Foto: Guliverimage

Prepričala ga je ponudba varšavske Legie, poljskega velikana, ki se zadovolji le z največjimi dosežki. Če jih ni, nogometašem Legie ni lahko, saj zvesti in še kako bučni navijači ustvarjajo ogromen pritisk. Če pa so rezultati tako skromni, kot so v tej sezoni – Legia je trenutno na skromnem 15. mestu in bi lahko, če na lestvici pade le še mesto nižje, celo pomahala v slovo eliti –, življenje v Varšavi ni tako prijetno.

O tem ima veliko povedati, a ...

Slovenskemu reprezentantu je pri vsem še toliko težje, saj bi rad pomagal klubu do boljših rezultatov, a mu trener ne daje priložnosti. Tako se je pod vodstvom novega trenerja Marka Papszuna, ta je k Legii prišel ob koncu leta 2025, kmalu po porazu Legie v konferenčni ligi v Celju (1:2), znašel na stranskem tiru. Čeprav ima veliko željo in še več dragocenih izkušenj, na Poljskem ni zaigral vse od začetka februarja.

"To je najhujši položaj v moji karieri. O tem ne bi rad veliko govoril, ker imam dolgoročno pogodbo z Legio. O tem imam veliko povedati, a bi bil raje tiho," je spregovoril o trpljenju na Poljskem, kjer se je znašel v nezavidljivem položaju. Ko se je lani poleti pridružil Legii, se je začelo imenitno. Klubu je hitro pomagal do superpokalne lovorike, nato pa so se začeli vrstiti neuspehi v Evropi in domačem prvenstvu, tako da se bogati varšavski klub celo spogleduje z možnostjo izpada. V 26 krogih je slast zmage okusil le šestkrat. Točk je preprosto premalo, pritisk na igralce pa vse večji.

"Lepo je zadihati slovenski zrak"

Stojanović je hvaležen, da lahko stresno obdobje prekine z reprezentančnim vložkom. Ko se vrne v domovino, se vselej navda pozitivne energije. "Super je. Dolgo časa nismo bili skupaj, tako da smo se že kar malo pogrešali. Lepo je zadihati slovenski zrak. Že ko sedeš na letalo, je občutek dober," se je razveselil druženja s soigralci, s katerimi je leta 2024 nastopil na evropskem prvenstvu. Pod podoben uspeh se želi podpisati tudi pod taktirko Boštjana Cesarja.

V ponedeljek na reprezentančnem zboru na Brdu pri Kranju ni skrival dobre volje.

O tem, kako povezani so najboljši slovenski nogometaši, priča tudi podatek, da so se nekateri od vpoklicanih igralcev zbrali že v nedeljo in že takrat neformalno vstopili v nov ciklus, ki se bo začel s prijateljskima tekmama z Madžarsko (28. marca v Budimpešti) in Črno goro (31. marca v Podgorici).

V tem trenutku potrebuje reprezentanco

"Vesel sem, da sem tukaj. To potrebujem. Položaj v klubu zame ni pomemben. Kar zadeva reprezentanco, sta moja želja in motivacija na treningih ter tekmah enaki kot vedno," je dal vedeti, da je nastop za Slovenijo zanj vselej čast. Njegova strast do državnega dresa je lahko že dolgo vzor vsem drugim. Nekdanji selektor Matjaž Kek mu je zelo zaupal in prepoznal tudi njegove potenciale, ki jih je kazal v napadalnem delu igre, tako da ga je z desnega bočnega položaja premestil na desno stran zvezne vrste.

Ta teden bo jasno, ali se bo podobno odločil tudi novopečeni selektor Cesar, ki mu v soboto proti Madžarski zagotovo ne bo lahko, saj ne bo mogel računati na dva najboljša nogometaša, in sicer kapetana Jana Oblaka in vročega napadalca Benjamina Šeška.

Proti Madžarski in Črni gori ne bo mogel sodelovati z Benjaminom Šeškom, s katerim sta se v preteklosti na številnih tekmah imenitno dopolnjevala.

Stojanović verjame, da bodo igralci znali zahteve novega selektorja hitro prenesti na igrišče. "Tudi s prejšnjim selektorjem smo potrebovali kar nekaj časa za to, na koncu pa je bil rezultat vrhunski," je izpostavil nastop Slovenije na Euru 2024, na katerem v rednem delu srečanj oziroma po podaljšku ni doživela niti enega poraza, uvrstila pa se med 16 najboljših v Evropi. Med 16 najboljših je za zdaj na Poljskem tudi Legia. Če bi po koncu reprezentančnega premora, v katerem bo Poljska v dodatnih kvalifikacijah lovila vstopnico za SP 2026, Legia izgubila le še eno mesto, bi padla na 16. mesto. To bi bil krut udarec za 15-letnega poljskega prvaka in tudi Stojanovića. Legia je namreč edini poljski klub, ki po koncu druge svetovne vojne ni vsaj enkrat zdrsnil v drugo ligo.