Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
13.48

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Slabe novice: Benjamin Šeško bo moral izpustiti naslednji reprezentančni tekmi

Benjamin Šeško | Benjamin Šeško bo zaradi zdravstvenih težav izpustil prijateljski tekmi proti Madžarski in Črni gori. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško bo zaradi zdravstvenih težav izpustil prijateljski tekmi proti Madžarski in Črni gori.

Potem ko je že bilo znano, da novi slovenski nogometni selektor Boštjan Cesar na prihajajočih prijateljskih reprezentančnih akcijah v gosteh proti Madžarski in Črni gori ne bo mogel računati na poškodovanega vratarja Jana Oblaka in Sandija Lovriča, je danes postalo jasno, da bo tekmi izpustil tudi napadalec Benjamin Šeško.

Kot so zapisali na uradni spletni strani njegovega kluba Manchester United, bo slovenski reprezentant izpustil prijateljski tekmi z namenom, da "popolnoma okreva po težavi, ki so jo pri Unitedu v zadnjih tednih skrbno nadzorovali."

šeško | Foto:

Za kakšno težavo gre, ni znano, je pa Šeško, kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, pripotoval v Slovenijo, kjer ga je pregledal tudi reprezentančni zdravnik. Na Brdu pri Kranju so dodali, da ne gre za resnejšo poškodbo, Šeško pa bo reprezentančni premor izkoristil za odpravo težav in popolno pripravljenost za nadaljevanje sezone.

Odpadel tudi Brekalo

Poleg Šeška je za marčevsko reprezentančno akcijo izgubljen tudi David Brekalo. Kot so potrdili na NZS, je zdravniška služba izbrane vrste odkrila poškodbo mečne mišice, zaradi katere osrednji branilec trenutno ne more trenirati in igrati nogometa v polnem obsegu. Brekalo in Šeško bosta zdravljenje in okrevanje nadaljevala v svojih matičnih klubih.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
