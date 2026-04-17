Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Celine Dion po dolgem času izdala novo pesem, kritiki niso navdušeni

Celine Dion v Parizu 2024 | Foto Guliverimage

Po hudih zdravstvenih težavah je pevska diva zdaj pripravljena na vrnitev na odre, pred začetkom koncertiranja pa je izdala novo skladbo.

Po več kot šestih letih je Celine Dion izdala novo pesem. Ustvarjalni premor, ki si ga je bila prisiljena vzeti zaradi zdravstvenih težav, je končala s skladbo v francoščini, ki nosi naslov Dansons in je nekakšna najava serije koncertov, ki jih bo letos priredila v Parizu.

Prisluhnite:

Pesem Dansons, kar v prostem prevodu pomeni "plešimo", je njena prva izvirna pesem po albumu Courage, ki ga je izdala leta 2019. Tri leta pozneje je razkrila, da mora prenehati nastopati, ker so ji odkrili redko, a progresivno nevrološko motnjo, sindrom otrdelega telesa (SPS), ki povzroča hude mišične krče in zaradi katere ne more peti. V tem času je nastopila le na olimpijskih igrah v Parizu, a so se takrat vrstila ugibanja, ali je bil nastop posnet vnaprej.

Skladba, ki je nastala že leta 2020

Kljub pogumu, s katerim se 58-letna pevka noče ukloniti zdravstvenim težavam, pa z novo skladbo ni preveč navdušila glasbenih kritikov. "Novi singl Celine Dion že zdaj zveni zastarelo," so tako zapisali v francoskem časopisu Le Monde. "Zdi se, kot da sodi v neko drugo obdobje in je daleč od njenih uspešnic iz 90. let."

Nekoliko bolj prizanesljivi so bili v kanadskem časopisu The Globe and Mail, v katerem so zapisali, da je Dansons "ljubka himna za težke čase".

Celine Dion za letošnjo jesen v Parizu napoveduje kar deset koncertov. | Foto: Guliverimage Celine Dion za letošnjo jesen v Parizu napoveduje kar deset koncertov. Foto: Guliverimage

V tem smislu je skladbo opisal tudi njen avtor Jean-Jacques Goldman, dolgoletni pisec skladb za Celine Dion. Kot je povedal ob predstavitvi pesmi Dansons, jo je napisal že leta 2020, med pandemijo covida, po njegovem mnenju pa tudi v letu 2026 ni bilo treba v njej spremeniti niti besede, saj svet ni nič boljši in še vedno "plešemo nad breznom".

Celine Dion, Pariz
Celine Dion
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
