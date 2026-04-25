V strankah levega političnega pola spoštujejo odločitev predsednice Nataše Pirc Musar , da ne predlaga kandidata za mandatarja. Iz Svobode so sporočili, da delijo njeno skrb in razočaranje nad dogajanjem zadnjih tednov. V SD ocenjujejo, da odločitev odraža politično realnost, v Levici in Vesni pa izpostavljajo "dvojno igro na desnici".

"Dovolj je skrivalnic. Naj vsi jasno povedo, kdo podpira Janeza Janšo in kdo sodeluje z njim tako pri glasovanju v državnem zboru kot tudi v pogajanjih o vladni koaliciji. Predvsem pa naj se spomnijo na svoje lastne obljube volivkam in volivcem pred volitvami. Politična kultura in zaupanje se gradi tako, da dana beseda nekaj velja," so se v Svobodi odzvali na odločitev predsednice Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja.

Kot so poudarili v največji parlamentarni stranki, so bili sami v pogajanjih ves čas iskreni in transparentni. "Poudarjali smo povezovanje in preseganje razlik, a na drugi strani nismo imeli iskrenega sogovornika," so zapisali v sporočilu.

SD o "nesmiselnem zavajanju javnosti"

V SD so zapisali, da se odgovornost za oblikovanje večine prenaša na poslanske skupine, že od konstituiranja DZ pa so obrisi prihodnje koalicije dovolj jasni.

Razmerja med političnimi akterji in dosedanja ravnanja po njihovi oceni kažejo, kdo nosi pobudo in kdo ima možnost oblikovati večino. "Zato je zavajanje javnosti, ki si ga v tem procesu privoščijo nekateri politični akterji, nesmiselno in ne prispeva k transparentnosti ali zaupanju v politični proces," so dodali.

"Zdaj so na potezi poslanske skupine. Od njih pričakujemo jasne korake, odgovorne odločitve in predvsem spoštovanje demokratičnih postopkov," so še zapisali v SD in dodali, da bodo še naprej delovali konstruktivno, v interesu stabilnosti države in zaupanja ljudi v institucije.

Levica in Vesna: Na desnici gledamo dvojno igro

V Levici in Vesni predsedničino odločitev pozdravljajo. Verjamejo, da na desnici "gledamo dvojno igro". "Javno govorijo, da se ne pogovarjajo in ne usklajujejo, hkrati pa že vlagajo škodljiv zakon o vladi, združujejo in ukinjajo ministrstva ter po hitrem postopku potiskajo interventne zakone, s katerim bodo zvrtali milijardno luknjo v javne finance," so zapisali v sporočilu.

Tudi oni so prepričani, da je iz tega ravnanja mogoče razbrati obrise prihodnje oblasti. Narava vlade bo po mnenju Levice in Vesne taka kot njen nastanek: prelomljene obljube, zakulisno dogovarjanje, neprestano zavajanje javnosti, vsiljevanje politik, ki koristijo zgolj določenim interesnim skupinam.

Kot so dodali, bodo ob taki vladi naredili vse, da ohranijo načela demokracije, transparentnosti, poštenosti in preprečijo uničevanje socialne države ter njenih podsistemov.

V SDS in NSi, SLS in Fokusu predsedničine odločitve za zdaj ne komentirajo.

Pirc Musar je predsednika DZ danes obvestila, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja. Kot je dejala v izjavi, se večinska podpora v DZ ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V drugem krogu lahko mandatarja predlagajo poslanske skupine ali deset poslancev.