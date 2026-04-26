Na Red Bull Ringu včeraj spektakel z uvodom v nemške serije DTM, ADAC Masters GT in ADAC GT4, v pomembnih vlogah letos tudi Slovenci.

DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) ima korenine v osemdesetih letih, ko je bil leta 1984 ustanovljen kot nemško prvenstvo turnih avtomobilov. Serija je hitro pridobila priljubljenost zaradi tesnih bojev med proizvajalci, kot so BMW, Mercedes-Benz in Audi. V začetku devetdesetih let je DTM prerasel nacionalne okvire in se preoblikoval v mednarodno prvenstvo (ITC), vendar so visoki stroški in zapletena pravila leta 1996 privedli do njegovega začasnega propada.

Serija se je vrnila leta 2000 v prenovljeni obliki, z bolj nadzorovanimi stroški in poudarkom na spektaklu ter tovarniški podpori. V naslednjih letih je DTM postal eno najpomembnejših evropskih dirkaških prvenstev, znano po visoki tehnični ravni in profesionalni organizaciji. Po letu 2021 je doživel novo preobrazbo, saj je prešel na pravila GT3, kar je omogočilo večjo dostopnost ekipam in večjo raznolikost proizvajalcev, hkrati pa ohranilo status ene najbolj prestižnih serij v svetu avtomobilskega športa.

Ozadje boksov na Red Bull Ringu

Kakšen je DTM leta 2026?

Na visoko kakovostno zasedbo z dirkači iz enajstih držav so se letos odpravili tudi trije nekdanji prvaki serije, ki lovijo nov naslov: Mirko Bortolotti (I/TGI Team by GRT) z Lamborghinijem, Porschejev dirkač Thomas Preining (porsche 911 GT3 R Evo/Manthey) ter Marco Wittmann (Fürth) z BMW M4 GT3 Evo ekipe Schubert Motorsport.

Wittmannov moštveni kolega Kelvin van der Linde, podprvak v sezoni 2024, se ob vrnitvi v serijo podaja v boj za svoj prvi naslov.

Enako velja za dirkača Mercedes-AMG Lucasa Auerja, ki je bil drugi v prvenstvu leta 2025. Njegov moštveni kolega Maro Engel letos praznuje mejnik, saj začenja svojo deseto sezono v DTM.

Letos v DTM prvič nastopa novi lamborghini temerario GT3, naslednik modela huracan GT3 Evo2, ki ga uporabljati ekipi Red Bull Team Abt in TGI Team by GRT. Ferrari, Ford in Porsche nastopajo z nadgrajenimi različicami svojih preverjenih dirkalnikov.

Dobavitelj pnevmatik Pirelli je za letošnjo sezono razvil novo pnevmatiko, posebej prilagojeno potrebam dirkalnikov DTM. Pnevmatike izdelujejo v tovarni v nemškem Breubergu.

Prvo dirko sezone je dobil Thomas Preining s porschejem GT3, manj kot sekundo je po napeti dirki zaostal Lucas Aurer (mercedes AMG GT3). Prvih deset dirkalnikov je ločilo le pet sekund.

Thomas Preining (A/Manthey) Lucas Auer (A/Mercedes-AMG Team Landgraf), +0.774 Maro Engel (D/Mercedes-AMG Team Ravenol), +1.620 Tom Kalender (D/Mercedes-AMG Team Landgraf), +2.544 Marco Wittmann (D/Schubert Motorsport), +2.763

Foto - zakulisje dogajanja na Red Bull Ringu

ADAC GT Masters - dirkači iz 15 držav, med njimi tudi Slovenec

Štart uvodne dirke prvenstva ADAC GT Master, ki bo letos zanimiva tudi za slovenske ljubitelje avtomobilizma.

Serija ADAC GT Masters vstopa v sezono 2026 z močno konkurenco in kar šestimi proizvajalci, kar potrjuje njen status ene najkakovostnejših GT3 serij. V jubilejni 20. sezoni si bodo tekmovalci razdelili nagradni sklad v višini 570.000 evrov, sezona pa se bo prvič začela zunaj Nemčije.

Na startu bo skupno 28 dirkačev iz 15 držav in štirih celin, kar pomeni eno najbolj mednarodnih zasedb doslej. Startna vrsta je precej prenovljena, saj kar 15 dirkačev prvič nastopa v celotni sezoni, med njimi je deset novincev. Dirkači so razporejeni v sedem ekip.

Med dirkalnike razreda GT3 se je letos preselil Mark Kastelic, lani prvak italijanske serijem GT4 in tudi Avtomobilist leta po izboru Zveze za avtošport AŠSLO. 18-letni Kastelic se je pridružil avstrijski ekipi “Razoon - More Than Racing” in se usedel za volan porscheja GT3. Njegov moštveni kolega je Bolgar Pavel Lefterov - dirkalnik si delita tako na kvalifikacijah kot tudi med enourno dirko.

Foto: Gaber Keržišnik

Kastelic se je dobro znašel v ostri in profesionalni konkurenci, ki je tudi na Red Bull Ringu upravičila podporno serijo nemškega DTM. Mednarodno pisana zasedba napoveduje zelo zanimivo sezono, ki bo po Red Bull Ringu obiskala še Zandvoort na Nizozemskem, nemške steze Lausitzring, Nurburgring, septembra se nato spet vrnejo v Avstrijo (Salzburgring), sledil pa bo še zaključek prvenstva na Hockenheimringu. Na sporedu bo torej šest dirkaških koncev tedna s skupaj 12 dirkami.

Foto: Gaber Keržišnik

Vsak dirkaški konec tedna sestavljata dve ločeni dirki. En dirkač moštva odpelje kvalifikacije v soboto in nato ta dan tudi začne z dirko, naslednji dan pa se vlogi zamenjata. Tako je včeraj kvalifikacije v Avstriji v slovensko-bolgarskem dvojcu peljal Lefterov in osvojil sedmo štartno mesto.

Na dirki je imel smolo, saj ga je takoj zadel eden od tekmecev in zato je zdrsnil na zadnje mesto. Do konca dirke sta se Lefterov in Kastelic borila in pridobivala mesta, a višje kot do devetega mesta nista mogla priti. Danes bo na kvalifikacijah v neposrednem dvoboju z najboljšimi vozniki tega prvenstva zanimivo spremljati vožnjo Kastelica, ki bo nato tudi začel popoldansko dirko.

Tesen obračun pred ciljno črto dirke v ADAC GT Master. Foto: ADAC

Prvo dirko je odločilo 147 tisočink

Včeraj je dirko v tem razredu dobila dvojica, do odločitve pa je prišlo šele v zadnjem ovinku. O zmagi je namreč odločilo vsega 147 tisočink. Slavila sta Finn Zulauf in Felix Hiesiger (lamborghini huracan GT3 evo2), z drugim mestom pa sta se morala zadovoljiti Kiano Baum in Niklas Kalus (ford mustang GT3).

Dirkalnike drugouvrščenega moštva Haupt Racing Team je na Red Bull Ring pripeljal Slovenec Rajko Štefančič, ki se je kot voznik tovornjaka letos zaposlil v nemškem moštvu. Poleg prevozov dragocene opreme med bazo moštva na Nurburgringu in evropskimi dirkališči v ekipi skrbi tudi za pnevmatike in različne nastavitve. Tudi zanje pa nova priložnost dokazovanja sledi že danes.

Tovornjak ene vodilnih moštev ima slovenskega voznika

Slovensko zastopstvo je na dirkališču v Avstriji dopolnil še Kyam Potež, 17-letnik iz Štajerske. Po lanski prvi sezoni v Italiji letos vozi dirkalnik mercedes AMG GT4 v prvenstvu ADAC GT4 in sicer za moštvo CV Performance X JP Motorsport. Njegov moštveni kolega je Jonathan Engström. Včerajšnjo prvo dirko sta končala na 12. mestu. Tudi Potež bo imel tako kot Kastelic danes še drugo dirko.

Rajko Štefančič pred tovornjakom moštva Haupt Racing Team, kjer se je letos zaposlil. Foto: Osebni arhiv

"Živim moje sanje," pravi Štefančič, ki ima tudi več nalog povezanih z dirkaškimi pnevmatikami. Foto: Osebni arhiv