Donald Trump se je odločil: Pogajanj z Iranom ne bo

Ameriška pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner ne bosta odpotovala v Islamabad na pogovore z Iranom, je danes dopisnici Fox News iz Bele hiše Aishah Hasnie povedal predsednik ZDA Donald Trump. Kot je dejal, se jim namreč ta dolga pot ne izplača, saj imajo ZDA v konfliktu z Iranom "vse karte v svojih rokah".

"Pred kratkim sem sodelavcem, ki so se pripravljali na odhod, rekel: 'Ne, ne boste leteli 18 ur (...), da bi sedeli in se pogovarjali o ničemer," je za Fox News povedal Trump. "Vse karte imamo v rokah. Pokličejo nas lahko kadarkoli želijo," je dodal.

Iranski zunanji minister zapustil Islamabad

Iranski zunanji minister Abas Aragči je z delegacijo zapustil Islamabad, kjer se je danes sešel s poveljnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem in premierjem Šehbazom Šarifom. Kot je povedal pred odhodom, so pakistanskim posrednikom predložili uradni seznam zahtev za končanje izraelsko-ameriške agresije, poroča Al Jazeera.

Da je Aragči z delegacijo zapustil pakistansko prestolnico, poročajo tudi iranski državni mediji. V luči tega se zdi, da drugega kroga neposrednih pogovorov med Iranom in ZDA v Islamabadu, kamor naj bi še danes pripotovala ameriška pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner, ne bo. To je zdaj potrdil tudi Donald Trump.

Aragči je pred srečanjema z Munirjem in Šarifom napovedal, da bodo govorili o aktualnih razmerah v vojni in prizadevanjih za mir in stabilnost v regiji. Po srečanju s Šarifom je sporočil, da je tako pakistanskemu premierju kot poveljniku vojske predstavil stališča Irana do "najnovejših dogodkov, povezanih s prekinitvijo ognja". Foto: Reuters

Pakistanski premier Šarif je medtem na družbenem omrežju X srečanje z vodjo iranske diplomacije pozdravil kot "nadvse toplo in srčno izmenjavo mnenj o trenutnih razmerah v regiji". "Pogovarjala sva se tudi o zadevah skupnega interesa, vključno z nadaljnjim krepitvijo dvostranskih odnosov," je dodal.

Aragči je pred srečanjema z Munirjem in Šarifom napovedal, da bodo govorili o aktualnih razmerah v vojni in prizadevanjih za mir in stabilnost v regiji. Po srečanju s Šarifom je sporočil, da je tako pakistanskemu premierju kot poveljniku vojske predstavil stališča Irana do "najnovejših dogodkov, povezanih s prekinitvijo ognja".

Nemčija, Italija in Turčija na misijo proti Iranu? To je znano.

Nemška mornarica namerava v prihodnjih dneh v Sredozemlje napotiti ladjo za iskanje morskih min kot del priprav na morebitno sodelovanje v večnacionalni misiji za zavarovanje plovbe v Hormuški ožini, je danes sporočilo nemško obrambno ministrstvo. O podobnih korakih razmišljata tudi Italija in Turčija.

"Nemška" misija naj bi potekala v okviru širše koalicije, v njej naj bi sodelovale še Francija, Združeno kraljestvo ter skupne enote Nizozemske in Belgije. Foto: Reuters

Po besedah nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa bo Nemčija v prihodnjih dneh v Sredozemlje poslala več pomorskih enot, vključno s plovilom za iskanje morskih min Fulda ter poveljniško in oskrbovalno ladjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S tem bodo plovila pripravljena na morebitno napotitev v Hormuško ožino. Za napotitev ladij mora biti sicer po navedbah obrambnega ministrstva izpolnjenih več pogojev, med njimi trajno premirje med Iranom in ZDA, pravni okvir v skladu z mednarodnim pravom ter zelena luč bundestaga.

Tudi nekatere druge države se pripravljajo na morebitno mednarodno operacijo v strateško pomembni ožini. Italijanska mornarica namerava po koncu ameriško-izraelske vojne proti Iranu tja napotiti štiri ladje, od tega dve za razminiranje, je v sredo napovedal načelnik generalštaba italijanske mornarice, admiral Giuseppe Berutti Bergotto.

Skozi Hormuško ožino, po kateri potuje okoli 20 odstotkov vse svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina in nad katero ima odločilen vpliv še vedno Iran, je skupni promet ladij upadel za več kot 90 odstotkov. Foto: Shutterstock

Misija naj bi potekala v okviru širše koalicije, v njej naj bi sodelovale še Francija, Združeno kraljestvo ter skupne enote Nizozemske in Belgije, je v sredo poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Iran trdi, da ZDA iščejo izhod iz vojne

Iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je z delegacijo ponoči prispel v Islamabad, se je danes tam sestal s poveljnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem. Prvi mož iranske diplomacije ima na sporedu tudi srečanje s premierjem Šehbazom Šarifom, medtem ko ostaja nejasno, ali se bo njegova delegacija sestala na pogovorih s pogajalci ZDA.

Abas Aragči naj bi tako z Asimom Munirjem kot Šehbazom Šarifom razpravljal o razmerah in aktualnih prizadevanjih za mir in stabilnost v regiji. Po navedbah pakistanskih varnostnih virov je vodja iranske diplomacije v Islamabad prinesel odgovor na predloge, ki so jih v okviru pogajanj za končanje vojne podale ZDA.

Po opravljenih srečanjih bo Aragči iz pakistanske prestolnice odpotoval še v Oman in Rusijo. "Namen mojih obiskov je tesno sodelovanje z našimi partnerji pri dvostranskih zadevah in posvetovanje o regionalnih dogodkih," je ob najavi obiskov zapisal na družbenem omrežju X. "Naši sosedje so naša prednostna naloga," je dodal.

Po maratonskem prvem krogu pogajanj z ZDA 11. aprila je Iran doslej zavračal pošiljanje delegacije v Islamabad na drugi krog pogajanj. Bela hiša je v petek sporočila, da bosta pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner tja odpotovala danes na nov krog pogovorov s Teheranom.

Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Kushner in posebni odposlanec Witkoff sta se sicer z Iranci pogajala že tik pred začetkom izraelsko-ameriške agresije na islamsko republiko 28. februarja.

Iran: Sovražnik išče rešitev, ki bi mu ohranila ugled

Na iranskem obrambnem ministrstvu so danes zatrdili, da ZDA iščejo izhod iz vojne, ne da bi pri tem izgubile ugled. "Naša vojaška moč je danes prevladujoča sila, sovražnik pa išče rešitev, ki bi mu ohranila ugled, da bi se rešil iz vojnega brezna, v katerem je obtičal," je dejal predstavnik ministrstva.

Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ebrahim Azizi je pred tem v petek izjavil, da Aragčijev obisk v Islamabadu ni povezan z jedrskimi pogajanji, temveč izključno z dvostranskimi odnosi med državama, navaja britanski BBC.

