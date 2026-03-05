Vladna ekipa na čelu s premierjem Robertom Golobom bo po današnji redni seji, na kateri bi se lahko seznanila tudi z Umarjevo spomladansko gospodarsko napovedjo, obiskala Mestno občino Ljubljana. Gre za drugi del obiska osrednjeslovenske statistične regije in za zadnjega v nizu regijskih obiskov.

Za razliko od siceršnjih regijskih obiskov bo vladna seja torej danes v standardnem okolju sedeža vlade na Gregorčičevi ulici.

Med drugim bi se lahko ministrska ekipa seznanila s spomladansko napovedjo gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ta je septembra lani državi za letos napovedal 2,1-odstotno rast, še nekaj višje so napovedi domačih in tujih institucij iz začetka tega leta. Nov element negotovosti pri napovedih je v zadnjih dneh prineslo vojno dogajanje na Bližnjem vzhodu po izraelsko-ameriškem napadu na Iran.

Seji vlade bodo sledile aktivnosti na terenu po prestolnici, povezane z različnimi resorji. Med drugim bodo odprli stanovanjsko sosesko ljubljanskega občinskega stanovanjskega sklada s 87 stanovanji ob Zvezni ulici na območju Zelene jame.

Predvidena je obeležitev začetka 80 milijonov evrov vrednega evropsko sofinanciranega projekta izgradnje in vzpostavitve raziskovalne infrastrukture ljubljanske fakultete za strojništvo.

Podpisana bo tudi 82 milijonov evrov vredna pogodba podjetja SŽ Infrastruktura z italijansko družbo Tesmec Rail o nabavi nove mehanizacije za vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Zaključni posvet z gospodarstveniki in župani bo v predsedniški palači.

Današnji obisk je sicer drugi del obiska osrednjeslovenske regije kot najbolj razvite statistične regije v državi. Prejšnji teden je vlada obiskala občine okoli prestolnice.