Janša po objavi posnetkov: Sloveniji vlada kriminalna združba

Predsednik SDS Janez Janša je v odzivu na objave posnetkov domnevnih pogovorov več funkcionarjev Svobode in nekaterih drugih vidnih Slovencev dejal, da Sloveniji vlada organizirana kriminalna združba. Meni, da bi v "spodobni državi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj, a se to ne bo zgodilo, saj se vlada počuti nedotakljiva".

V zadnjem tednu volilne kampanje se namreč na družbenih omrežjih na anonimnih profilih in na spletu pojavljajo posnetki domnevnih prisluhov več funkcionarjem Svobode ter posnetki vidnih Slovencev na poslovnih sestankih s predstavniki podjetij, ki so se izkazale za lažne. Vpleteni sicer večinoma trdijo, da so posnetki nezakoniti, zmanipulirani in prirejeni.

Predsednik SDS Janez Janša je v odzivu dejal, da v zadnjih dneh v Sloveniji poslušamo "samohvalo nedotakljivih prvorazrednih, ki lahko za določeno ceno uredijo vse, ker imajo dostop do tistih, ki vladajo v Sloveniji iz ospredja in iz ozadja". V tem vidi omrežja političnih, interesnih in sorodstvenih povezav, povzdignjeno nad zakon. "Nedotakljivi. Prvorazredni," je dodal.

"Doslej smo o tem odprto govorili prizadeti, ki smo posledice občutili na lastni koži, sedaj so spregovorili tisti, ki so sami del te združbe," je poudaril.

Po njegovem mnenju v državi vlada organizirana kriminalna združba, ki je po njegovi oceni prisotna v vladi, policiji, na tožilstvih, na sodiščih in v najvišjih državnih podjetjih, med odvetniki, v upravnih enotah, v vodstvih medijskih hiš, olimpijskem komiteju ter tudi v komisiji za preprečevanje korupcije. "Če tam ne bi bilo vpliva, tudi tako močnega kriminalnega omrežja ne bi bilo mogoče vzpostaviti," je ob tem dodal.

Janša tudi o Marti Kos

Kot je ocenil, imajo lovke kriminalne združbe tako močan vpliv, da se s tem odprto hvalijo ne samo med sabo, ampak tudi pred tujci. Ob tem je izpostavil evropsko komisarko Marto Kos, ki jo je kriminalna združba po njegovem mnenju v Bruselj poslala za svojo zaščito. "Slovenija bo z novo vlado tja poslala kredibilno osebo, ki bo delala v korist države in ne v njeno sramoto in zaščito udbo mafije," je dodal.

Janša škodo vidi predvsem v tem, da se korupcijskemu sistemu potem prilagodijo tudi državljani, ki bi "radi v razumnem času uredili zadeve na upravi ali na sodiščih" in tisti, ki "sodelujejo na javnih razpisih ali potrebujejo hitro rešitev in potem plačajo tistih 10 odstotkov", kot naj bi se v posnetku pogovora pohvalila odvetnica Nina Zidar Klemenčič.

"Sprašujem se, ali res želite živeti v takšni državi," je pozval v odzivu. Po njegovem mnenju bi "v vsaki kolikor toliko spodobni državi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj iz higienskih razlogov, pa tudi zato, da povrne vsaj kanček zaupanja v vladavino prava". Meni, da pri nas do tega ne bo prišlo, saj se v vladi po njegovih besedah počutijo nedotakljivi.

