SD: Obsojamo vmešavanje tujih obveščevalcev, a ne opravičujemo razkritega

V SD po razkritjih o domnevni vpletenosti zasebne obveščevalne službe Black Cube v operacije snemanja znanih Slovencev obsojajo vmešavanje tujih obveščevalcev v volitve. Če je za tem res SDS, je to po njihovem mnenju dokaz totalitarnosti stranke in ogroženosti demokracije v Sloveniji. Hkrati so poudarili, da ne opravičujejo razkritega v posnetkih.

"Socialni demokrati obsojamo angažiranje in vmešavanje tujih obveščevalcev v demokratične volitve," so zapisali v SD ob informacijah o domnevni vpletenosti izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube v posnetke in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali.

Če za tem res stoji SDS, je po njihovem mnenju demokracija v Sloveniji ogrožena. "Prvič zato, ker se vanjo vpletajo z Izraelom povezane skupine, in drugič zato, ker za takšnimi totalitarnimi prijemi stoji stranka, ki lahko resno računa na zmago na nedeljskih volitvah".

Kot so še poudarili, nikakor ne opravičujejo vsebine prisluhov, ki je bila razkrita javnosti. Ta je prav tako vredna obsodbe, zato pozivajo pristojne organe, da dogajanje raziščejo.

Obenem so znova poudarili, da je v času razočaranj in napetosti pomembno, da obstaja "politična sila, ki verjame v dialog, socialno pravičnost in stabilno levosredinsko usmeritev države", kar je po njihovem videnju prav SD.

Pri SDS pravijo, da prvič slišijo za Black Cube

Novinar Mladine Borut Mekina, komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz, raziskovalec družbenih omrežij in zlorab medmrežja Filip Dobranić in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač so danes v Ljubljani predstavili nekatere ugotovitve, ki bi lahko razsvetlile ozadje pojava posnetkov in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali.

Za podobnimi akcijami v tujini naj bi stala zasebna obveščevalna služba Black Cube s sedežem v Londonu, Tel Avivu in Madridu, ki sta jo leta 2010 ustanovila nekdanja izraelska obveščevalca Dan Zorella in Avi Yanus, so povedali na novinarski konferenci.

Po navedbah Mekine je letalo izraelske družbe Arrow Aviation v zadnjih mesecih vsaj trikrat pristalo na brniškem letališču, in sicer novembra, decembra in zadnjič februarja. Ob decembrskem obisku naj bi bila na njem najmanj dva sodelavca podjetja Black Cube, je razkril. Njegov vir trdi, da naj bi se na sedežu SDS srečali z Janezom Janšo. V SDS medtem zatrjujejo, da prvič slišijo za podjetje Black Cube.