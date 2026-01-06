Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Torek,
6. 1. 2026,
18.30

Osveženo pred

39 minut

Bischofshofen Rok Masle Rok Oblak Anže Lanišek Domen Prevc novoletna turneja smučarski skoki

Smučarski skoki, novoletna turneja, Bischofshofen, tekma

Odmeva "Domen, Domen, Domen", Prevc z drugim mestom potrdil zlatega orla

Avtorji:
R. P., M. P.

Domen Prevc je novi zmagovalec novoletne skakalne turneje štirih skakalnic. Anže Lanišek in Rok Oblak sta ga dvignila na ramena. Foto Reuters

Domen Prevc je novi zmagovalec novoletne skakalne turneje štirih skakalnic. Anže Lanišek in Rok Oblak sta ga dvignila na ramena.

Foto: Reuters

Zmagovalec 74. turneje štirih skakalnic je Domen Prevc. Na zadnji tekmi je osvojil drugo mesto, a prednost v skupnem seštevku pred Janom Hörlom povečal še za točko. Avstrijec je bil tokrat četrti. V prvi seriji je Prevc skočil 138 metrov, v finalu pa 138,5 metra. V Bischofshofnu je zmagal Daniel Tschofenig. Ta je turnejo osvojil lani in prav on je Prevcu predal orla. In pred Domnom snel kapo. "Jaz imam zlatega orla, tekmo pa je zmagal Avstrijec. Tako je volk sit, koza cela," je v prvi izjavi povedal Prevc. Številni slovenski navijači so pod skalnico vzklikali: "Domen, Domen, Domen." Anže Lanišek je na četrti tekmi osvojil deveto mesto, Rok Oblak pa 28.

Sportal Na kaj je po veliki zmagi najprej pomislil Domen Prevc?

V Bischofshofnu je Domen Prevc osvojil drugo mesto. | Foto: Reuters V Bischofshofnu je Domen Prevc osvojil drugo mesto. Foto: Reuters Domen Prevc je bil po prvi seriji zadnje tekme novoletne skakalne turneje še bližje zlatemu orlu. Z najdaljšim skokom, s katerim sam sicer ni bil povsem zadovoljen, je povedel (138 m). Imel je osem desetink prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem (137 m). Na tretjem mestu je bil Avstrijec Daniel Tschofenig (137 m), na četrtem pa drugouvrščeni v seštevku turneje Jan Hörl (135,5 m). Zaostanek Avstrijca za Prevcem se je v seštevku turneje z 41 točk povečal na 45.

V finalni seriji finalne tekme turneje je Domen skočil 138,5 metra. Znova je odkimal, ni bil zadovoljen z opravljenim. A skupna zmaga ni bila niti malo ogrožena. Osvojil je drugo mesto na tekmi, štiri točke za zmagovalcem Tschofenigom (140,5 m). Tretje mesto je v Bischofshofnu osvojil Kobajaši (138 m v finalu), Hörl pa je bil četrti (139 m). V seštevku turneje je tako Hörl za Prevcem zaostal visokih 42 točk.

Sportal Domen Prevc se je včlanil v prestižni klub

"Priznam, da se mi je kar vrtelo v glavi"

"Priznam, da se mi je kar vrtelo v glavi. Sploh druga serija. Je kar trajalo, trajalo … Skok ni bil idealen. A na koncu drugo mesto. Jaz imam zlatega orla, tekmo pa je zmagal Avstrijec. Tako je volk sit, koza cela," je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal zmagovalec turneje. Njegove prve misli? "Najprej sem pomislil, da bi se dalo skok narediti bolje. A orel je tisti, ki odtehta. Če se mi v Innsbrucku številke niso poklopile, sem pa tukaj prilezel do drugega mesta. Videl sem, da je bilo zelo tesno. Vesel sem, da se mi je po vsem delu, po vsem odrekanju poklopilo na novoletni turneji."

Rok Oblak | Foto: Guliverimage Rok Oblak Foto: Guliverimage Prvi Slovenec na četrti tekmi turneje je skakal mladi Rok Oblak, ki je v tretjem parku s 122,5 metra premagal zmagovalca osmih tekem svetovnega pokala Nemca Andreasa Wellingerja (120,5 m). Bil je 29. Zanesljivo je napredoval tudi Anže Lanišek (132,5 m), ki je dosegel 23 točk več od Avstrijca Clemensa Leitnerja (121 m). Po prvi seriji je bil 11. Rok Masle je debitantski nastop na novoletni turneji sklenil s 117 metri na 41. mestu. V paru ga je za 20 metrov premagal trikratni zmagovalec tega prestižnega tekmovanja Kobajaši.

Oblak je v finalu skočil 126 metrov in pridobil eno mesto. "Zadovoljen sem s svojo prvo turnejo. Imel sem kar luštne skoke." Prav tako daljši kot v prvi seriji je bil v finalni tudi Lanišek, pristal je pri 140 metrih in se tako prebil v prvo deseterico.

Smučarski skoki, novoletna turneja, Bischofshofen (m):

