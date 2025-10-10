Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
10. 10. 2025,
20.56

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zaporna kazen sodba sodišče Gornji Petrovci župan

Petek, 10. 10. 2025, 20.56

25 minut

Franc Šlihthuber ni več župan Gornjih Petrovcev

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Franc Šlihthuber | Po zakonu o lokalni samoupravi županu, obsojenemu na več kot šestmesečno zaporno kazen mandat preneha, a mora ugotovitveni sklep o tem sprejeti še občinski svet, kar se je zgodilo šele danes. Okrožno sodišče v Murski Soboti je sicer občino in svetnike 15. septembra tudi uradno obvestilo o pravnomočni obsodilni sodbi župana. | Foto STA

Po zakonu o lokalni samoupravi županu, obsojenemu na več kot šestmesečno zaporno kazen mandat preneha, a mora ugotovitveni sklep o tem sprejeti še občinski svet, kar se je zgodilo šele danes. Okrožno sodišče v Murski Soboti je sicer občino in svetnike 15. septembra tudi uradno obvestilo o pravnomočni obsodilni sodbi župana.

Foto: STA

Občinski svet Občine Gornji Petrovci je danes vendarle ugotovil, da je županu Francu Šlihthuberju, ki je pravnomočno obsojen na več kot enoletno zaporno kazen, prenehal mandat. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Ernest Kerčmar, je poročala Televizija Slovenija.

Decembra lani je soboško okrožno sodišče Šlihthuberja in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja namreč obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom. Šlihthuber je namreč prednostno, po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža in s tem oškodoval druge. Po sodbi, ki je postala pravnomočna 23. julija, ga čaka 14-mesečna zaporna kazen. Sodišče je zavrnilo tudi njegov predlog za alternativno prestajanje kazni.

Šlihthuber se je za današnje seje občinskega sveta odločil po več tednih pritiskov in pozivov, tudi po začetku postopka Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je odločila preveriti okoliščine domnevnih nepravilnosti v zvezi z neprenehanjem mandata župana.

Občinskemu svetu je predlagal, naj formalno ugotovi prenehanje mandata in o tem obvesti občinsko volilno komisijo, ki mora skladno z zakonom razpisati nadomestne volitve župana.

Franc Šlihthuber
Novice Šlihthuber vztraja, da je nedolžen, v NSi pričakujejo pojasnila
Franc Šlihthuber
Novice Obsojeni župan Franc Šlihthuber za zdaj ostaja na čelu občine
Franc Šlihthuber
Novice Župan Gornjih Petrovcev pred zaporom, občinski svetniki o prenehanju mandata razdeljeni
Franc Šlihthuber
Novice Saga o županu iz Gornjih Petrovcev: gre v zapor, a ...
zaporna kazen sodba sodišče Gornji Petrovci župan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.