Franc Šlihthuber ni več župan Gornjih Petrovcev

Občinski svet Občine Gornji Petrovci je danes vendarle ugotovil, da je županu Francu Šlihthuberju, ki je pravnomočno obsojen na več kot enoletno zaporno kazen, prenehal mandat. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Ernest Kerčmar, je poročala Televizija Slovenija.

Decembra lani je soboško okrožno sodišče Šlihthuberja in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja namreč obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom. Šlihthuber je namreč prednostno, po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža in s tem oškodoval druge. Po sodbi, ki je postala pravnomočna 23. julija, ga čaka 14-mesečna zaporna kazen. Sodišče je zavrnilo tudi njegov predlog za alternativno prestajanje kazni.

Šlihthuber se je za današnje seje občinskega sveta odločil po več tednih pritiskov in pozivov, tudi po začetku postopka Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je odločila preveriti okoliščine domnevnih nepravilnosti v zvezi z neprenehanjem mandata župana.

Občinskemu svetu je predlagal, naj formalno ugotovi prenehanje mandata in o tem obvesti občinsko volilno komisijo, ki mora skladno z zakonom razpisati nadomestne volitve župana.