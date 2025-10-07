Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

7. 10. 2025
9.05

Na občinski seji v Gornjih Petrovcih v petek o prenehanju mandata župana

Franc Šlihthuber | Foto STA

Foto: STA

Župan Občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber je za petek sklical sejo občinskega sveta, na dnevni red katere je uvrstil točko o prenehanju svojega mandata. Gre za prvo sejo po avgustovski, ko je Šlihthuber ob občinskem prazniku napovedal svoj odstop, a tega ni izvedel. Da je za petek sklicana seja, so potrdili tudi na občini.

Šlihthuber je v dokumentu o ugotovitvi prenehanja mandata župana Občine Gornji Petrovci, ki ga je naslovil na občino in občinske svetnike, navedel, da je Okrožno sodišče v Murski Soboti občino in svetnike 15. septembra obvestilo o pravnomočni obsodilni sodbi zoper njega. Sodba potrjuje njegovo obsodbo na eno leto in dva meseca zapora zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov.

Predlog za formalno ugotovitev prenehanja mandata

Šlihthuber je navedel tudi, da je njegov mandat prenehal 23. junija 2025, ko je sodba postala pravnomočna. Občinskemu svetu zato predlaga, naj formalno ugotovi prenehanje mandata in o tem obvesti občinsko volilno komisijo, ki mora skladno z zakonom razpisati nadomestne volitve župana. Do izvolitve novega župana naj bi funkcijo opravljal podžupan Ernest Kerčmar.

Svetniki še niso ukrepali

Do zdaj nihče izmed svetnikov ni sklical seje, na kateri bi lahko obravnavali to vprašanje, čeprav je sodišče o pravnomočnosti sodbe občino obvestilo že sredi septembra. Poskus treh svetnikov, da bi točko o prenehanju mandata uvrstili na dnevni red že na julijski seji, pa ni uspel, saj je večina svetnikov predlog zavrnila.

Župan še naprej opravljal funkcijo

S tem je Šlihthuber še vedno opravljal župansko funkcijo, čeprav je po zakonu njegov mandat že prenehal. Odločitev o sklicu seje je prišla po več tednih pritiskov in pozivov, tudi po začetku postopka Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki preverja okoliščine domnevnih nepravilnosti v zvezi z neprenehanjem mandata župana.

Petkova seja bo odločilna

Na petkovi seji bo tako občinski svet prvič odločal o prenehanju mandata županu Šlihthuberju.

Zaporna kazen potrjena tudi na višjem sodišču

Ta bo moral 14-mesečno zaporno kazen, ki mu jo je decembra lani izreklo soboško okrožno sodišče, po odločitvi sodišča prestati v zaporu. Njegov predlog, da bi kazen odslužil v obliki dela v splošno korist ali v režimu vikend zapora, je bil zavrnjen, sodbo pa je potrdilo tudi mariborsko višje sodišče. Župan je sicer vložil tudi zahtevo za revizijo na vrhovnem sodišču.

Franc Šlihthuber
Gornji Petrovci zapor Franc Šlihthuber župan
