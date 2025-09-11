Župan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber bo moral 14-mesečno zaporno kazen prestajati v zaporu, saj soboško okrožno sodišče ni ugodilo njegovi prošnji za alternativno prestajanje kazni, je pred dnevi poročalo Delo. Ne župan ne občinski svetniki ne odgovarjajo na klice, za STA je odpisal le svetnik Boštjan Šušlec, ki razmišlja o odstopu.

Decembra lani je soboško okrožno sodišče Šlihthuberja in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom v sostorilstvu. Šlihthuber je namreč prednostno, po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža.

Za Kuharja je že okrožno sodišče ob izdani sodbi določilo, da lahko kazen odsluži z delom v splošno korist. Šlihthuber pa je po pravnomočnosti sodbe podobno tudi zase predlagal, naj mu sodišče omogoči, da kazen odsluži z delom v splošno korist ali z režimom vikend zapora. A po poročanju medijev s predlogom ni bil uspešen. Začasni predsednik soboškega okrožnega sodišča Franc Granfol informacije sicer za STA ni mogel potrdili, saj še ni izkazana vročitev strankam, je pa povedal, da bo imel župan po tem, ko mu bodo vročili sklep z odločitvijo, 15 dni časa za morebitno pritožbo.

Šlihthuber se je sicer zaradi obsodilne sodbe po neuspehu na višjem obrnil tudi na vrhovno sodišče.

Ostaja pa odprto vprašanje prenehanja njegovega županskega mandata. Zakon o lokalni samoupravi namreč določa, da županu preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev. Vendar pa mora občinski svet o tem sprejeti ugotovitveni sklep in pozvati volilno komisijo k začetku postopka nadomestnih volitev.

Na zadnji seji občinskega sveta poskus treh svetnikov, da bi dnevni red razširili z obravnavo sklepa o prenehanju mandata, ni bil uspešen. Za predlog so glasovali Dejan Sovjak (NSi), Boštjan Šušlec (SDS) in Bojan Potočnik (Lista za napredek Občine Gornji Petrovci), večina svetnikov pa ga je zavrnila.

En sam cirkus

Na pisna vprašanja STA je med svetniki odgovoril le Boštjan Šušlec, ki je zapisal, da se je njihov poskus sklica seje za prenehanje županovega mandata hitro končal, saj je na zadnji seji skupaj s kolegoma vložil zahtevo za razpravo o prenehanju mandata, a jo je deset svetnikov, županovih podpornikov, zavrnilo. "Župan se še naprej vozi z občinskim avtomobilom in troši denar občanov, obnaša se, kot da se ni nič zgodilo. Sam ne bom hodil več na seje, dokler se župan ne umakne, možen je tudi moj odstop kot svetnika, saj tega cirkusa ne mislim več spremljati," je navedel Šušlec.

Šlihthuber se na vprašanja STA v zadnjih tednih ne odziva. Občina je medtem sredi avgusta praznovala občinski praznik, v govoru pa je župan sodbo označil za zaroto in konstrukt, je še poročalo Delo. Šlihthuber in Kuhar bosta morala skladno z obsodilno sodbo plačati tudi odškodnino Eko skladu v višini več kot 400 tisoč evrov z obrestmi.