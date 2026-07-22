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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
22.52

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek
Armand Duplantis Daniel Wessfeldt atletika Skok s palico

Sreda, 22. 7. 2026, 22.52

35 minut

Švedski zvezdnik bo nastopil na EP

Duplantis je v Londonu ni huje skupil

Avtor:
STA

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Duplantis | Armand Duplantis se je zaradi težav z levim stegnom umaknil s tekmovanja v Londonu. | Foto Reuters

Armand Duplantis se je zaradi težav z levim stegnom umaknil s tekmovanja v Londonu.

Foto: Reuters

Švedski atletski zvezdnik Armand Duplantis po težavah, zaradi katerih ni dokončal tekme diamantne lige v Londonu, ni resneje poškodovan in bo naslednji mesec zagotovo nastopil evropskem prvenstvu v Birminghamu, je za AFP povedal njegov zastopnik Daniel Wessfeldt.

Šestindvajsetletni Armand Duplantis se je zaradi težav z levim stegnom umaknil s tekmovanja v Londonu, potem ko je preskočil 5,95 metra.

"Po strokovnem pregledu, ki je vključeval tudi slikanje z magnetno resonanco in rentgen, ni bilo znakov poškodbe. Z nekaj lahkega treninga in zadostnim zdravljenjem bi moral biti popolnoma pripravljen v desetih dneh. Njegov načrtovani tekmovalni program ostaja nespremenjen," je dejal Daniel Wessfeldt.

Dvakratni olimpijski in trikratni svetovni prvak je svetovni rekord podrl že 15-krat, prvič s 6,17 m leta 2020. Njegov zadnji rekord je bil 6,31 m marca na Švedskem.

Evropsko prvenstvo bo potekalo od 10. do 16. avgusta.

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