Zakonca Južna izstopila iz lastništva Telekoma Slovenije

Družba Perspektiva FT v lasti zakoncev Darija in Vesne Južna je prejšnji mesec izstopila iz lastništva Telekoma Slovenije, je razvidno iz podatkov spletne strani Ebonitete. Izstop je za portal Info360 potrdil tudi Južna. Perspektiva FT je imela v lasti skoraj dvoodstotni delež Telekoma.

Kot je za Info360 pojasnil Južna, je za Perspektivo FT prodaja deleža "zgolj sprememba v portfelju naložb". Ob tem pa po poročanju portala ni odgovoril na vprašanji, ali je izgubil zaupanje v večinsko državnega telekomunikacijskega operaterja oziroma za kaj bo porabil prejeto kupnino za delež Perspektive FT.

Delničarji Telekoma Slovenije bodo namreč na skupščini 20. avgusta odločali o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 53,5 milijona evrov. Po predlogu bodo za dividende namenili skoraj 30 milijonov evrov, kar znese 4,60 evra bruto na delnico. Zaradi izteka mandata štirih članov nadzornega sveta je na dnevnem redu tudi imenovanje novih nadzornikov.

Da je družba Perspektiva FT izstopila iz lastništva Telekoma, je razvidno iz podatkov s presečnim datumom 31. julij na portalu Ebonitete. Perspektiva FT je medtem še vedno navedena med desetimi največjimi delničarji na uradni spletni strani Telekoma. Kot je razvidno, je imela 30. junija 1,94-odstotni delež.

Na ljubljanski borzi je bil sicer 24. julija sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem delnic Telekoma.