Atletska zveza Slovenije je zaradi odpovedi nekaterih tekmovalcev na seznam potnikov za evropsko prvenstvo v Birmingham uvrstila tudi 45-letnega maratonca Primoža Kobeta, ki že ima izkušnje z največjih tekmovanj. A se je ta za povabilo zahvalil, saj, kot je sam zapisal na socialnih omrežjih, za tako tekmovanje ni dovolj pripravljen. "Evropskega prvenstva v Birminghamu žal ne bo. Pred tednom dni sem prejel klic z Atletske zveze Slovenije, da sem zaradi odpovedi nekaterih atletov dobil priložnost za nastop na Evropskem prvenstvu v maratonu. Žal sem moral nastop odpovedati."

"Iskreno povedano, povabila nisem pričakoval. Kvalifikacijsko obdobje se je končalo 31. maja, po odstopu na maratonu v Bostonu pa nisem bil med 60 uvrščenimi tekači. Tako sem bil prepričan, da nimam več možnosti. Ker pa priprave na maraton zahtevajo več tednov načrtovanega treninga, zanje nimam več časa. Na prvenstvu bi namreč želel biti maksimalno pripravljen, ne le biti na startu," je razlog za odpoved navedel Primož Kobe.

"Atletske zveze ne krivim, prepričan sem, da je težava v sistemu kvalifikacij. Smiselno je, da bi bile končne prijave zaključene že junija. Tako bi imeli dovolj časa za primerno pripravo. Verjamem, da nisem edini atlet, ki se je znašel v takem položaju," je še dejal slovenski maratonec, ki je izrazil obžalovanje, da je moral odpovedati zadnjo možnost za še en nastop na evropskem prvenstvu.