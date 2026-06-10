Ob odsotnosti Trumpa bo najbolj osovražena oseba Victor Wembanyama

New York vre od pričakovanja četrte tekme finala lige NBA, v katerem bo poskušala ekipa San Antonio Spurs v kultni dvorani Madison Square Garden izenačiti serijo proti New York Knicksom. Ti so po vodstvu z 2:0, ki so si ga priigrali v Teksasu, v torek zjutraj po slovenskem času s 115:111 dobili tekmo v velikem jabolku ter prekinili 134 tekem dolg zmagoviti niz. Številni newyorški navijači krivdo za poraz pripisujejo slabemu sojenju, nekateri bolj vraževerni pa tudi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki z obiskom tretje tekme ni poskrbel le za pravi organizacijski kaos, pač pa naj bi domači ekipi prinesel smolo.

Ključni mož torkove zmage San Antonia je bil francoski zvezdnik Victor Wembanyama, z 32 točkami, osmimi skoki in šestimi asistencami, prvo ime tekme, temperamentnim navijačem New Yorka pa se je močno zameril z grobim prekrškom nad domačim zvezdnikom Jalnom Brunsonom. Sodniki srečanja, ki so si prislužili številne kritike, so Wembyju dosodili le običajno osebno napako, tudi naknadno pa disciplinska komisija lige NBA Francozu ni zvišala kazni na namerni prekršek.

Wembyjev prekršek, ki je razjezil Newyorčane:

Brunson frustrated at Wemby 😳 pic.twitter.com/0xd2HO78NV — ESPN (@espn) June 9, 2026

Francoz lahko povračilne ukrepe pričakuje tudi na igrišču, opozarja nekdanji zvezdnik Knicksov Stephon Marbury: "Wemby je tudi reprezentančni igralec in samo, da veste, na drugi strani luže igrajo umazano. Takšne igre v ZDA nismo vajeni, povem pa vam, da če bi jaz videl, kako Wemby mojega soigralca vrže po tleh, bi poskrbel, da bo to na naslednji tekmi obžaloval. Od mene bi dobil tako močan udarec s komolcem v rebra, da bi se zgrudil in obžaloval, da je kadarkoli položil roko na mojega soigralca. Zagotavljam vam, da bo dobil svoje," se je Marbury jezil in grozil v videu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih.

Predsednik ZDA Donald Trump, ki je s svojim obiskom tretje tekme poskrbel za organizacijski kaos – navijači, ki so za vstopnice plačali več tisoč dolarjev, so morali v dvorano Madison Square Garden priti več ur pred tekmo, na vhodih so bili deležni natančnega pregleda, medtem ko so zvezni agenti tudi zaprli orjaško območje okoli dvorane ter tako preprečili domačinom ulične zabave – si je prislužil glasne žvižge, na četrti tekmi pa bo Trumpa, ki ga v dvorani takrat ne bo, kot najbolj osovražena oseba v New Yorku zagotovo nadomestil Wembanyama.

Foto: Guliverimage

Knicksi so po torkovem porazu zdaj še bolj odločeni, da premagajo San Antonio in NY razveselijo z naslovom prvaka prvič po letu 1973, a so tudi Teksašani po prvi finalni zmagi zdaj bolj samozavestni in super motivirani, da se v San Antonio (peta tekma bo tam odigrana v nedeljo, 14. junija) vrnejo z izenačenim izidom 2:2 v zmagah. Obeta se izjemna bitka za naslov lige NBA, četrta tekma se bo začela ob 2.30 po slovenskem času.

Liga NBA, četrta tekma finala, 10. junij

Finale lige NBA: San Antonio Spurs (2) – New York Knicks (3) /1:2/ / / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še: