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Avtor:
D.K.

Sreda,
10. 6. 2026,
9.58

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek
Papež Leon XIV. letalo Španija pilotska kabina Madrid Barcelona

Sreda, 10. 6. 2026, 9.58

34 minut

Papež Leon XIV. iz pilotske kabine blagoslovil pilota lovca F-18, ki je spremljal njegovo letalo #video

Avtor:
D.K.

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Pot papeža Leona XIV. iz Madrida v Barcelono je postregla z nenavadnim prizorom nad španskim nebom. Papež, ki nadaljuje svoje večdnevno apostolsko potovanje po Španiji, je del leta preživel v pilotski kabini letala, ki ga je prepeljalo v katalonsko prestolnico. Iz posnetkov je razvidno, da papež navdušenja ni mogel skrivati. Med letom je celo blagoslovil pilota vojaškega lovca F-18, ki je spremljal njegovo letalo.

Papež Leon XIV. je v torek na letalo španske letalske družbe Iberia vstopil na madridskem letališču, del leta proti Barceloni pa je opravil v pilotski kabini.

Med letom so papeževo letalo spremljali vojaški lovci F-18 španskega letalstva. Na posnetku, ki se je razširil na družbenih omrežjih, je viden trenutek, ko eden od spremljevalnih lovcev leti ob papeževem letalu, papež pa ga iz pilotske kabine po radijski zvezi blagoslovi v španščini in mu pomaha. Gre za kratek, a simbolno močan prizor, ki združuje strogi varnostni protokol ob obisku voditelja države Vatikan in osebno, pastoralno gesto papeža.

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Pilot Pablo Martinez Nunez je dejal, da je bil to zagotovo "najbolj poseben" let v njegovem življenju. Kopilotka Angeles Hernandez Gonzalez pa je pojasnila, da je papež brez oklevanja sprejel vabilo pilota, da se jima pridruži. "Seveda je to za nas čast in veselje. Papežev odgovor je bil takojšen, skomignil je z rameni in rekel: 'Da,'" je dejala.

Spremljava vojaških letal je običajna ob obiskih tujih voditeljev in oseb z najvišjim varnostnim statusom, saj ima hkrati protokolarni in varnostni pomen. Papež je namreč kot voditelj države Vatikan ob obisku v Španiji deležen državnih časti in okrepljenega varovanja.

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Ob pristanku v Barceloni je papeža najprej čakal obisk katedrale sv. Križa in sv. Evlalije, nato pa večerna molitvena vigilija na olimpijskem stadionu Lluis Companys. Danes bo osrednji dogodek njegovega obiska maša v baziliki Sagrada Familia, kjer bo papež sodeloval pri slovesnosti ob stoti obletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija in blagoslovil stolp Jezusa Kristusa. Stolp so dokončali februarja, z njim je najvišja cerkev na svetu dosegla končno višino 172,5 metra.

Leon XIV. je apostolsko potovanje po Španiji začel 6. junija v Madridu, nadaljuje ga v Barceloni, v prihodnjih dneh pa bo obiskal še Kanarske otoke.

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