Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
17.41

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
inšpekcija čoln Koper plovilo

Četrtek, 12. 3. 2026, 17.41

1 ura, 11 minut

V Kopru predstavili novo plovilo inšpekcije za morsko ribištvo #foto

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Novo službeno plovilo inšpekcije za morsko ribištvo | Novo plovilo ima nadgrajeno navigacijsko in nadzorno opremo ter vgrajene elektromotorje. Posadko bosta še naprej sestavljala dva člana. | Foto STA

Novo plovilo ima nadgrajeno navigacijsko in nadzorno opremo ter vgrajene elektromotorje. Posadko bosta še naprej sestavljala dva člana.

Foto: STA

V Kopru so danes predstavili novo službeno plovilo inšpekcije za morsko ribištvo, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Vrednost investicije, ki bo po besedah kmetijske ministrice Mateje Čalušić inšpektorjem olajšala pogoje dela na morju, je nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.

Projekt nakupa novega plovila je vodilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pristojno za zagotavljanje izvajanja nadzora nad skupno ribiško politiko EU v morskih vodah Slovenije. Ministrica Mateja Čalušić je povedala, da so 70 odstotkov sredstev pridobili iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Glavni inšpektor inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Igor Kotnik je poudaril, da je novo plovilo daljše in širše kot prejšnje, vsebuje pa tudi boljšo opremo.

Novo službeno plovilo inšpekcije za morsko ribištvo | Foto: STA Foto: STA "Naša primarna naloga je nadzor," je odgovoril na vprašanje o načinih uporabe plovila. Dodal je, da pomagajo tudi pri reševanju na morju.

Dva člana posadka

Ribiški inšpektor Robert Smoje je poudaril, da ima novo plovilo, ki so ga pred prvo plovbo tudi krstili, nadgrajeno navigacijsko in nadzorno opremo ter vgrajene elektromotorje. Posadko bosta še naprej sestavljala dva člana.

Nakup novega plovila po navedbah ministrstva predstavlja pomemben prispevek k učinkovitemu nadzoru nad trajnostnim upravljanjem morskih bioloških virov ter nadaljnji krepitvi sodelovanja državnih služb na morju. Omogočilo bo še učinkovitejše izvajanje nadzora nad gospodarskim, športnim in rekreacijskim ribolovom ter drugimi dejavnostmi, obenem pa bo prispevalo k še večji odzivnosti pri nalogah na morju.

Novo službeno plovilo inšpekcije za morsko ribištvo | Foto: STA Foto: STA Novo službeno plovilo inšpekcije za morsko ribištvo | Foto: STA Foto: STA

inšpekcija čoln Koper plovilo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.