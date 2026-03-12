V Kopru so danes predstavili novo službeno plovilo inšpekcije za morsko ribištvo, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Vrednost investicije, ki bo po besedah kmetijske ministrice Mateje Čalušić inšpektorjem olajšala pogoje dela na morju, je nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.

Projekt nakupa novega plovila je vodilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pristojno za zagotavljanje izvajanja nadzora nad skupno ribiško politiko EU v morskih vodah Slovenije. Ministrica Mateja Čalušić je povedala, da so 70 odstotkov sredstev pridobili iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Glavni inšpektor inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Igor Kotnik je poudaril, da je novo plovilo daljše in širše kot prejšnje, vsebuje pa tudi boljšo opremo.

Foto: STA "Naša primarna naloga je nadzor," je odgovoril na vprašanje o načinih uporabe plovila. Dodal je, da pomagajo tudi pri reševanju na morju.

Dva člana posadka

Ribiški inšpektor Robert Smoje je poudaril, da ima novo plovilo, ki so ga pred prvo plovbo tudi krstili, nadgrajeno navigacijsko in nadzorno opremo ter vgrajene elektromotorje. Posadko bosta še naprej sestavljala dva člana.

Nakup novega plovila po navedbah ministrstva predstavlja pomemben prispevek k učinkovitemu nadzoru nad trajnostnim upravljanjem morskih bioloških virov ter nadaljnji krepitvi sodelovanja državnih služb na morju. Omogočilo bo še učinkovitejše izvajanje nadzora nad gospodarskim, športnim in rekreacijskim ribolovom ter drugimi dejavnostmi, obenem pa bo prispevalo k še večji odzivnosti pri nalogah na morju.

Foto: STA Foto: STA