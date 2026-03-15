Nedelja, 15. 3. 2026, 14.43
Pijana 18-letnica napadla svojega fanta
S koprske policijske uprave so sporočili, da so nekaj po polnoči obravnavali primer kršitve javnega reda in miru v stanovanju v Kopru, kjer sta se sprla 18-letnica in njen 22-letni partner. Ugotovili so, da je vidno pijana 18-letnica vpila na fanta, ga žalila ter ga pri tem tudi fizično napadla.
Ker je s kršitvijo nadaljevala in večkrat zagrozila, da bo s fantom ponovno obračunala, so ji policisti odredili pridržanje. Zaradi kršitve javnega reda in miru so ji izdali tudi plačilni nalog.