Pijana 18-letnica napadla svojega fanta

S koprske policijske uprave so sporočili, da so nekaj po polnoči obravnavali primer kršitve javnega reda in miru v stanovanju v Kopru, kjer sta se sprla 18-letnica in njen 22-letni partner. Ugotovili so, da je vidno pijana 18-letnica vpila na fanta, ga žalila ter ga pri tem tudi fizično napadla.