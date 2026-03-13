Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
13. 3. 2026,
13.59

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Maribor fakulteta pretep policija

Petek, 13. 3. 2026, 13.59

36 minut

Incident na mariborski fakulteti: stepla sta se profesor in študent

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
policija, slovenska policija | Policisti o dogodku še zbirajo obvestila. | Foto Shutterstock

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Foto: Shutterstock

Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) sta se stepla profesor in študent. Oba sta bila lažje poškodovana, poroča portal N1.

Po poročanju N1 se je pretep med profesorjem in študentom zgodil v torek. Mariborski policisti so za N1 potrdili, da so bili obveščeni o tem, da sta se sprla dva moška v eni od ustanov na območju Maribora. V pretepu sta bila oba lažje poškodovana. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Pretep zaradi zamujanja 

Eden od študentov, ki ni bil vpleten v pretep, je za N1 povedal, da je profesor med predavanjem študentom jasno povedal, da zamujanje ni sprejemljivo in da morajo študenti, ki zamudijo, predavalnico zapustiti. Pozneje je z zamudo v predavalnico vstopil tuji študent, ki slovenščine ne razume dobro, zato profesorjevih navodil, da mora zapustiti prostor, domnevno ni pravilno razumel. Profesor naj bi po naših informacijah razburjeno zapustil učilnico, pozneje pa ga je tuji študent poiskal v kabinetu – kot pravijo njegovi kolegi, da bi se profesorju opravičil in pojasnil, da ni razumel navodil.

"Po določenem času se je študent vrnil z vidno krvavo ustnico in modricami na obrazu. Sam nam je povedal, da se je v pisarni zgodil fizični incident," je za N1 povedal eden od študentov, ki je želel ostati anonimen.

Naslednje predavanje tega profesorja je bilo odpovedano.

Incident potrdili tudi na univerzi Mariboru

Incident so za STA potrdili tudi na Univerzi v Mariboru, kjer so pojasnili, da sta bila oba neposredno po dogodku umirjena in sta o njem obvestila zaposlene na fakulteti. "Zaradi vidnih lažjih poškodb sta bila oba preventivno napotena na pregled v zdravstveno ustanovo," so pojasnili na univerzi in dodali, da so takoj po dogodku ustrezno ukrepali in obvestili tudi policijo.

Do zaključka postopkov dodatnih informacij ne morejo posredovati, na vprašanje, ali so sprejeli kakšne sankcije, pa so dodali, da "skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti že potekajo ustrezni postopki, na podlagi katerih bodo po potrebi izrečene ustrezne sankcije, prav tako je v celoti poskrbljeno za varnost študentov in zaposlenih".

slovenska policija, policija
Novice Množičen pretep v Kranjski Gori: dva pristala v bolnišnici, policija še išče udeležence
Pretep, ustrahovanje, nasilje
Novice 20-letnemu Ljubljančanu zaradi uboja šest let zapora
Tivoli, Ljubljana
Novice V Tivoliju pretepli in oropali moškega
Protesti v Italiji, Torino, policija
Novice Protestniki brutalno pretepli policista, posnetek delila Giorgia Meloni #video
Maribor fakulteta pretep policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.