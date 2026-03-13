Incident na mariborski fakulteti: stepla sta se profesor in študent

Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) sta se stepla profesor in študent. Oba sta bila lažje poškodovana, poroča portal N1.

Po poročanju N1 se je pretep med profesorjem in študentom zgodil v torek. Mariborski policisti so za N1 potrdili, da so bili obveščeni o tem, da sta se sprla dva moška v eni od ustanov na območju Maribora. V pretepu sta bila oba lažje poškodovana. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Pretep zaradi zamujanja

Eden od študentov, ki ni bil vpleten v pretep, je za N1 povedal, da je profesor med predavanjem študentom jasno povedal, da zamujanje ni sprejemljivo in da morajo študenti, ki zamudijo, predavalnico zapustiti. Pozneje je z zamudo v predavalnico vstopil tuji študent, ki slovenščine ne razume dobro, zato profesorjevih navodil, da mora zapustiti prostor, domnevno ni pravilno razumel. Profesor naj bi po naših informacijah razburjeno zapustil učilnico, pozneje pa ga je tuji študent poiskal v kabinetu – kot pravijo njegovi kolegi, da bi se profesorju opravičil in pojasnil, da ni razumel navodil.

"Po določenem času se je študent vrnil z vidno krvavo ustnico in modricami na obrazu. Sam nam je povedal, da se je v pisarni zgodil fizični incident," je za N1 povedal eden od študentov, ki je želel ostati anonimen.

Naslednje predavanje tega profesorja je bilo odpovedano.

Incident potrdili tudi na univerzi Mariboru

Incident so za STA potrdili tudi na Univerzi v Mariboru, kjer so pojasnili, da sta bila oba neposredno po dogodku umirjena in sta o njem obvestila zaposlene na fakulteti. "Zaradi vidnih lažjih poškodb sta bila oba preventivno napotena na pregled v zdravstveno ustanovo," so pojasnili na univerzi in dodali, da so takoj po dogodku ustrezno ukrepali in obvestili tudi policijo.

Do zaključka postopkov dodatnih informacij ne morejo posredovati, na vprašanje, ali so sprejeli kakšne sankcije, pa so dodali, da "skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti že potekajo ustrezni postopki, na podlagi katerih bodo po potrebi izrečene ustrezne sankcije, prav tako je v celoti poskrbljeno za varnost študentov in zaposlenih".