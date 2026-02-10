Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Torek,
10. 2. 2026,
13.40

Torek, 10. 2. 2026, 13.40

1 ura, 13 minut

Francoz obtožen posilstva in spolnega nadlegovanja 89 mladoletnikov

R. K., STA

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Francosko tožilstvo je danes razkrilo primer 79-letnega nekdanjega vzgojitelja, ki je od leta 2024 obtožen posilstva in spolnega nadlegovanja 89 mladoletnikov med letoma 1967 in 2022. Ob tem je pozvalo morebitne priče in druge žrtve, naj se javijo. Med preiskavo je moški priznal tudi umor matere in tete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočilo tožilstvo, je bil moški obtožen leta 2024, od takrat pa je tudi v priporu. Za razkritje primera so se odločili, da bi našli morebitne priče in druge žrtve, ki so jih danes tudi javno pozvali, naj se oglasijo.

Dejanja, ki jih preiskuje tožilstvo v Grenoblu, naj bi obtoženi zagrešil v Nemčiji, Švici, Maroku, Nigru, Alžiriji, na Filipinih, v Indiji, Kolumbiji in Novi Kaledoniji, je pojasnil tožilec.

Nečak odkril USB-ključ z dokazi

Število žrtev so ugotovili na podlagi zapisov, ki jih je moški zbral na USB-ključu in v katerih omenja spolne odnose z mladoletniki, starimi od 13 do 17 let, je pojasnil tožilec Etienne Manteaux na novinarski konferenci. USB-ključ je odkril njegov nečak.

Med preiskavo priznal umor matere in tete

Moški je med preiskavo priznal tudi umor matere in tete v 70. letih prejšnjega stoletja. Najprej je z blazino zadušil mater v terminalni fazi raka, nato pa še svojo 92-letno teto, še poroča AFP.

