Ko bančni ropar Anker ugotovi, da ne bo zmogel ubežati policiji, zaupa milijonski plen bratu Manfredu, ki je prijazen fant, a ga pestijo psihične motnje. Ko se po 15 letih Anker vrne iz zapora, izve, da ima brat disociativno motnjo in da je zdaj prepričan, da je John Lennon. In John ne ve, kam je Manfred skril denar.

To je uvodni zaplet dansko-švedske kriminalke Zadnji viking, ki postreže s številnimi preobrati, surovim nasiljem in na vsakem koraku nepričakovanim humorjem. Ankerjev načrt najprej prekriža njegov nekdanji pajdaš, ki mu grozi s smrtjo, če mu ne preda svojega deleža, nato Manfred pristane v psihiatrični oskrbi, a Anker odkrije možnost rešitve.

Spraviti band spet skupaj

Sreča namreč psihiatra, ki meni, da je najboljša terapija podpiranje Manfredove fantazije, in sicer tako, da poišče še druge paciente, ki so prepričani, da so člani Beatlov. Vsi se zberejo v Ankerjevi in Manfredovi nekdanji rojstni hiši, kjer nova (izredno ekstrovertirana) lastnika oddajata sobe, in poskušajo nazaj skupaj spraviti najbolj popularno glasbeno skupino vseh časov. No, dve – eden od članov namreč občasno preklopi v Björna Ulvaeusa in začne prepevati Abbo.

Poglejte napovednik:

Osrednjo zgodbo vsake toliko prekinejo prebliski iz preteklosti, spomini na težko otroštvo, ki sta ga brata preživljala pod nasilno vladavino očeta alkoholika. Ta je bil namreč povsem nezmožen sprejeti Manfredovo psihično stanje in je zahteval od Ankerja, naj poskrbi, da v šoli ne bo tarča posmeha. Kar je bilo nemogoče, saj je bil Manfred prepričan, da je viking in je povsod risal rune ter nosil čelado z rogovi. In tako so sledili udarci in druge posledice, ki sta jih Anker in Manfred sprocesirala vsak na svoj način.

Ali je prav, da se smejemo?

Režiser in scenarist Anders Thomas Jensen zgradi zgodbo s kompleksnim prepletom tematik in motivov. V jedru je namreč zgodba o bratih, ki si stojita ob strani tudi skozi najhujše mogoče dogodke, okrog je spletena kriminalka o obračunu med brezkompromisnimi zločinci, vse skupaj pa vrže iz vsakršnih ustaljenih tirov vključitev psihiatričnih pacientov, ki skozi alternativno terapijo dosežejo neki preboj.

Foto: Cinemania Group

Danski filmi so znani po odpiranju mračnih tem in to velja tudi za Zadnjega vikinga, a obenem film odlikuje drzen in vedno znova nepričakovan humor, ob katerem gledalec vsakič pomisli, ali je primerno, da se je zasmejal. Tipičen primer tega je Manfredovo/Johnovo vedenje. Seveda se zavedamo, da se ne norčujemo iz ljudi s psihičnimi težavami, sploh kadar so očitno v stiski. In John je v taki stiski, da ob omembi Manfredovega imena poskuša storiti samomor, najpogosteje s skokom skozi najbližje okno. A ko ga srečamo, je že tako vešč v padanju, da se nikoli ne poškoduje, in tako šok ob nenadnem skoku hitro zamenja smeh olajšanja, ko ugotovimo, da mu nič ni; sploh ko se na komičen način vrže prek kuhinjskega korita skozi pritlično okno.

Striktno dansko

Ob tem pa film nikoli ne zapade v neumno komedijo, kot bi jo posnela brata Farrelly (Nori na Mary, Butec in butec, Zelena knjiga), temveč skozi nasilje, ki vdre od zunaj, ali pristno srčnost odnosa med bratoma stke zgodbo, ki niti za trenutek ni dolgočasna ali plehka. Seveda film ni brez napak, saj so številni elementi precej daleč od realizma (Kje je policija? Zakaj je toliko ljudi pripravljenih sodelovati v psihiatričnem eksperimentu? Kako Anker po prihodu iz zapora ne zazna, da ga ženska osvaja? Zakaj ljudje ne zbežijo proč od nevarnih kriminalcev?) A kljub močnim družbenim temam realizem ni bistvo tega filma – bistvo je pripraviti gledalca k razmišljanju in čustvovanju. In to mu uspe.

Pomemben razlog za uspeh je izjemna igra Madsa Mikkelsena v vlogi Manfreda/Johna, saj je danski zvezdnik filmov Doktor Strange, Rogue One, Casino Royale in serije Hannibal igralec najvišjega kova. Nič slabši ni Nikolaj Lie Kaas v vlogi Ankerja, saj sta z Mikkelsenom igrala v toliko danskih filmih, da sta povsem prepričljiva kot brata. Ta pristni odnos je čutiti med večino zasedbe, saj so nenazadnje skupaj posneli režiserjev prejšnji film Jezdeci pravice, prav tako napet triler z mnogimi nepričakovanimi preobrati in veliko nasilja.

Ali je Poslednji viking vreden ogleda?

Ja. Vse raziskave kažejo, da v Sloveniji največ gledamo ameriško filmsko produkcijo, in čeprav imamo letos prebojnika v hrvaško-srbski Ohceti, tudi ta uporabi lokalne elemente na precej ameriški način. Skratka, ni si težko predstavljati, da bi v Hollywoodu naredili priredbo tega filma in obdržali skoraj ves humor, pa čeprav bi ga prestavili v drugo kulturno okolje. Po drugi strani pa filma, kot je Zadnji viking, ne bi mogli posneti nikjer drugje kot v Evropi. In najbrž nikjer drugje tudi ne bi našel publike.

Zadnji viking (Den sidste viking)

Režija: Anders Thomas Jensen

Igrajo: Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Søren Malling, Lars Brygmann, Nicolas Bro.

Žanr: Kriminalka

