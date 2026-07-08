Članska ekipa Cedevite Olimpije bo v sezoni 2026/27 nastopala v skupini A razširjenega tekmovanja BKT EuroCup, v katerem bo po novem nastopalo kar 32 ekip.

Sezona 2026/27 prinaša prenovljeno podobo BKT EuroCupa. 32 ekip bo v rednem delu sezone, ki se bo začel 29. septembra, razdeljenih v štiri skupine s po osmimi moštvi.

Vsaka skupina bo odigrala 14 krogov rednega dela tekmovanja, v katerem se bo vsaka ekipa z vsakim od preostalih sedmih nasprotnikov pomerila dvakrat. V končnico bodo napredovale štiri najboljše ekipe iz vsake skupine. Izločilni del tekmovanja bodo sestavljali osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale, vse serije pa bodo odigrane po sistemu na dve dobljeni tekmi.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo igrali v skupini A, pomerili se bodo z ekipami Le Mans Sarthe Basket (Francija), Hapoel Midtown Jerusalem (Izrael), Recoletas Salud San Pablo Burgos (Španija), Baglietto Derthona Tortona (Italija), Aris Thessaloniki Betsson (Grčija), Rostock Seawolves (Nemčija) in Riga Zelli (Latvija).