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Avtor:
Š. L.

Torek,
7. 7. 2026,
13.06

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek
Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Košarkarska tržnica Anthony Cowan

Torek, 7. 7. 2026, 13.06

32 minut

Anthony Cowan je nova okrepitev Cedevite Olimpije

Avtor:
Š. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Anthony Cowan | Anthony Cowan leta 2020 | Foto Guliverimage

Anthony Cowan leta 2020

Foto: Guliverimage

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je okrepil igralski kader za sezono 2026/27. Zmajem se je pridružil ameriški organizator igre Anthony Cowan mlajši, ki v Ljubljano prihaja po odlični sezoni v dresu turškega Mersina. Osemindvajsetletni košarkar je z ljubljanskim klubom podpisal enoletno pogodbo, so sporočili iz kluba.

Anthony Cowan mlajši bo v sezoni 2026/27 prvič oblekel zeleno-oranžni dres Cedevite Olimpije in okrepil zasedbo Zvezdana Mitrovića na položaju organizatorja igre. Cowan je v minuli sezoni v turškem prvenstvu v povprečju dosegal 14,9 točke in 6,8 asistence na tekmo ter bil najboljši strelec in podajalec svoje ekipe. Visoko raven predstav je potrdil tudi v Fibini ligi prvakov, kjer je na osmih tekmah v povprečju dosegal 13,6 točke in 5,4 asistence.

"Prepričani smo, da smo z Anthonyjem dobili organizatorja igre, ki zna prevzeti odgovornost, povezati ekipo in hkrati predstavljati nevarnost za nasprotnikov koš. Gre za igralca, ki že vrsto let dokazuje svojo kakovost v evropski košarki in je bil v vseh svojih klubih eden ključnih posameznikov. Ker je za Umojo Gibsona veliko zanimanja, smo morali pravočasno ukrepati in poiskati igralca, ki ga lahko ustrezno nadomesti. Ko se je pojavila priložnost, da Anthonyja pripeljemo v Ljubljano, nismo dolgo oklevali," je o novem organizatorju igre na seznamu igralcev povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

Glavni trener članske zasedbe Zvezdan Mitrović je poudaril, da je bil Cowan na seznamu želja strokovnega štaba že dlje časa: "Anthony je bil na našem seznamu želja že pred dvema letoma, ko sem prišel v Ljubljano, vendar ga takrat zaradi proračunskih omejitev nismo mogli pripeljati. Zdaj, ko obstaja možnost odhoda dveh naših organizatorjev igre, Gibsona in Nikolića, smo morali poiskati ustrezno rešitev. S svojim odnosom in predstavami v prejšnjih klubih je Cowan pritegnil veliko pozornosti. Čeprav njegova zadnja sezona ekipno ni bila najuspešnejša, verjamem, da ima še precej več potenciala in da bo pri nas pokazal svoj polni kakovostni domet."

"Pogovarjal sem se z nekaterimi nekdanjimi soigralci, ki so igrali v Ljubljani. Povedali so mi, da je Cedevita Olimpija zelo profesionalno okolje in da je Ljubljana čudovito mesto. Veselim se, da bo kmalu postala moj novi dom. Želim nadaljevati svoj razvoj kot igralec, pomagati ekipi do čim več zmag in prispevati k uspešni sezoni," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Anthony Cowan.

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