Slovenska košarkarska reprezentanca je s tremi zmagami in tremi porazi končala prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo in si z zadnjima dvema neuspehoma precej zmanjšala možnosti za odhod v Katar prihodnje leto. "Obstajajo objektivni razlogi, a ne glede na to in okoliščine smo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in tukaj ni izgovorov," je po porazu proti Švedski dejal selektor Aleksander Sekulić. Brez zadržkov je znova spregovoril Alen Omić.

Zadnji cikel prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo lahko Slovenijo navdaja z vse prej kot optimizmom. Slovenci so po visokem petkovem porazu proti Estoniji v Talinu v ponedeljek doma v Stožicah klonili še pred Švedsko (79:88). Zasedba Aleksandra Sekulića je bila v ključnih trenutkih znova brez odgovora, ob slabših predstavah nekaterih izkušenih členov pa so morali v ospredje stopiti tudi nekateri mladi členi izbrane vrste, v prvi vrsti Urban Kroflič in Stefan Joksimović.

"Švedi so v tem oknu pokazali briljantno ekipo, zbrali so se v najboljši zasedbi. Naša ideja danes je bila, da omejimo njihove koše iz rakete in da dovolimo več metov z razdalje, v čemer nismo bili dovolj uspešni. V napadu nam met preprosto ni stekel, s čimer so imeli Švedi več protinapadov in si s tem dvignili samozavest. Fantje, ki so bili tukaj, so dali vse od sebe, malo šepajo naše izkušnje in kakovost. Fantom, ki so si v tem specifičnem oknu vzeli čas, se zahvaljujem, upam pa, da bomo avgusta v najboljši mogoči zasedbi in se borili do zadnjega žvižga," je po koncu dogajanja misli strnil selektor Aleksander Sekulić. "Zdaj je bil čas, da se reprezentance zberejo v popolnih zasedbah. Mi nismo bili, bili smo zelo omejeni, posegli smo še v reprezentanco do 20 let, iz pokoja smo poklicali Eda Murića ... Ni rožnato, še vedno pa smo v igri za svetovno prvenstvo."

Aleksander Sekulić je dal zadnjemu delu prvega dela oceno neuspešno. Foto: Filip Barbalić

Čeprav je Slovenija na septembrskem EuroBasketu še odlično parirala evropski prvakinji Nemčiji v boju za polfinale, se je v tem ciklu še enkrat pokazalo, kje je trenutno slovenska reprezentančna košarka, če odštejemo Luko Dončića, in kje je, če nastop v izbrani vrsti postane prej velika obveza in breme kot čast.

"Gledamo naprej, avgusta nas čaka nadaljevanje boja. Moramo delati še boljše, trenirati in upoštevati navodila strokovnega štaba. Upam, da pridejo še nekateri členi reprezentance, pa ne mislim Luke, ker vemo, da ima zasebne zadeve. Lahko pa bi se pojavili kakšni drugi. Fantom želim, da ostanejo zdravi do avgusta, ker nas čakajo pomembne tekme," je po koncu dejal Alen Omić, ki se je znova nesebično odzval na klic selektorja Sekulića in skušal po svojih močeh zapolniti vrzel pod obročema.

Omić s pozivom preostalim

Tako kot Edo Murić in Klemen Prepelič je tudi Omić trenutke s predstavniki sedme sile izkoristil za poziv košarkarjem, ki tokrat niso bili del izbrane vrste. "To bi bila drugačna zgodba, če bi bil tukaj Luka. Vsi vemo, kaj prinaša tej reprezentanci. Ko imaš na terenu Luko, si 101 odstotek boljši, vse je na višji ravni. Moramo pa razumeti, da ga ni. Ko bo čas, bo prišel. Če njega ni, pa moramo odgovornost prevzeti drugi. Tudi sam sem imel dolgo sezono in sem utrujen, a za slovenski grb se moraš boriti, ker ti to prinaša igranje na velikem tekmovanju. Tudi mene boli, da deset let nisem bil del reprezentance, a ko dobiš klic, moraš biti na voljo. Vedno se bom boril za našo Slovenijo," je dejal Omić.

Foto: Filip Barbalić

"Jaz bom v reprezentanci, dokler bom lahko hodil. Ko bom dobil poziv, bom vedno prišel. Tudi če bo kdo drug prevzel mesto naturaliziranega košarkarja, bom vedno na voljo. Rad imam Slovenijo, tukaj živim in pomagal bom fantom. Preostale stvari me ne zanimajo. Upam, da pridejo pomagat vsi, ki bodo lahko. Potrebujemo dodatne izkušnje, ne bom rekel, da mladi niso na ravni, a potrebujejo še malce več časa. Ti fantje bodo čez nekaj let glavni v slovenskem dresu, mi pa že v tem trenutku potrebujemo močnejšo Slovenijo," je dodal Omić.

Slovenci s polovičnim izplenom v drugi del

Vtise je po prvih šestih tekmah zbral selektor Sekulić. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Francija bo drugi del začela s petimi zmagami, Finska s štirimi zmagami in dvema porazoma in Madžarska s tremi zmagami in tremi porazi.

Slovenijo v drugem delu čaka boj s Francijo, Finsko in Madžarsko. Foto: Filip Barbalić

"Zadnji del je bil neuspešen, ker smo izgubili dve tekmi. Ne glede na zasedbo je bil naš cilj doseči dve zmagi. V tem nismo bili uspešni. Obstajajo objektivni razlogi, a ne glede na to in okoliščine smo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in tukaj ni izgovorov. Možnosti smo si s tema porazoma zmanjšali," je dejal Sekulić.

Dejstvo je, da se je kult izbrane vrste v Sloveniji, milo rečeno, malce izgubil. Ob tem je selektor znova poudaril, da ne gre podcenjevati preostalih reprezentanc. "Švedska in še posebej Estonija sta izbrani vrsti, ki delata dolgoročno. Imajo kakovost in igralce v močnih ligah. To niso eksoti, niso pa reprezentance v vrhu. Ko smo v takšnem položaju, kot smo se znašli tokrat, pa nikakor ne moremo reči, da smo favoriti ali v ožjem krogu najboljših. Ne glede na uspešno preteklost ni samoumevno, da se uvrščamo na velika tekmovanja. Imeti moramo dobro ekipo, stvari se morajo poklopiti, da se lahko zoperstavimo reprezentancam, kot sta Švedska in Estonija," je dodal Sekulić, ki bo avgusta znova zbral svoje varovance. V kakšni zasedbi, ostaja uganka. Jasno je le, da v njej tudi takrat ne bo Luke Dončića.

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