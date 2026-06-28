Po zadnji tekmi sezone, ko je Cedevita Olimpija premagala Krko in osvojila slovensko lovoriko, je Američan DJ Stewart napovedal, da zapušča ljubljansko ekipo, s katero se je uveljavil na evropskem košarkarskem zemljevidu. V minuli sezoni je v EuroCupu v povprečju na tekmo dosegal po 13,9 točke in 3,4 skoka. Potekla mu je pogodba, tako da odhaja kot prost igralec. Pri 26 letih ga čaka prvi izziv v evroligi. Dogovoril se je za dveletno pogodbo z Baskonio, za katero igra tudi 17-letni slovenski košarkarski up Stefan Joksimović.

✍️ Dewayne Stewart Jr, primera pieza del nuevo Kosner Baskoniahttps://t.co/hpBQKBlFLP



Ongi etorri, DJ! 🔵🔴 pic.twitter.com/ybP1x9QapJ — Kosner Baskonia (@Baskonia) June 28, 2026

Iz Cedevite Olimpije odhajata tudi Ognjen Jaramaz in Thomas Kennedy, slovo je po sezoni napovedal Aleksej Nikolić, govori se o prestopu Umoje Gibsona. Se je pa ekipa iz Stožič dogovorila za podaljšanje pogodbe z Matthewjem Hurtom, prva novinca pa sta postala Brandon Murray in Noah Kirkwood.