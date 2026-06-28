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Avtor:
M. P.

Nedelja,
28. 6. 2026,
17.40

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

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DeWayne Stewart Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Evroliga Evroliga Eurocup Eurocup Baskonia

Nedelja, 28. 6. 2026, 17.40

1 ura, 36 minut

Še en odhod iz Stožic

DJ Stewart iz Cedevite Olimpije v Baskonio

Avtor:
M. P.

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Cedevita Olimpija Aris, DJ Stewart | DJ Stewart bo kariero nadaljeval v Baskonii. | Foto Aleš Fevžer

DJ Stewart bo kariero nadaljeval v Baskonii.

Foto: Aleš Fevžer

DJ Stewart, ki je v minulih treh sezonah navduševal v dresu Cedevite Olimpije, je našel nov klub. Podpisal je dveletno pogodbo z evroligaško Baskonio.

Noah Kirkwood
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Po zadnji tekmi sezone, ko je Cedevita Olimpija premagala Krko in osvojila slovensko lovoriko, je Američan DJ Stewart napovedal, da zapušča ljubljansko ekipo, s katero se je uveljavil na evropskem košarkarskem zemljevidu. V minuli sezoni je v EuroCupu v povprečju na tekmo dosegal po 13,9 točke in 3,4 skoka. Potekla mu je pogodba, tako da odhaja kot prost igralec. Pri 26 letih ga čaka prvi izziv v evroligi. Dogovoril se je za dveletno pogodbo z Baskonio, za katero igra tudi 17-letni slovenski košarkarski up Stefan Joksimović

Iz Cedevite Olimpije odhajata tudi Ognjen Jaramaz in Thomas Kennedy, slovo je po sezoni napovedal Aleksej Nikolić, govori se o prestopu Umoje Gibsona. Se je pa ekipa iz Stožič dogovorila za podaljšanje pogodbe z Matthewjem Hurtom, prva novinca pa sta postala Brandon Murray in Noah Kirkwood.

Cedevita Olimpija, Ognjen Jaramaz
Sportal Ognjen Jaramaz in Cedevita Olimpija vsak svojo pot
Brandon Murray
Sportal Brandon Murray prva okrepitev Cedevite Olimpije
Matthew Hurt
Sportal Matthew Hurt ostaja v dresu Cedevite Olimpije
Reyer Venezia - Cedevita Olimpija Ljubljana
Sportal Thomas Kennedy iz Cedevite Olimpije odhaja v London Lions
DeWayne Stewart Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Evroliga Evroliga Eurocup Eurocup Baskonia
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