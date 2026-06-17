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Avtor:
M. P.

Sreda,
17. 6. 2026,
14.15

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

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Matthew Hurt Zvezdan Mitrović Chechu Mulero Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA Eurocup Eurocup

Sreda, 17. 6. 2026, 14.15

1 ura, 17 minut

Podaljšanje pogodbe

Matthew Hurt ostaja v dresu Cedevite Olimpije

Avtor:
M. P.

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Matthew Hurt | Matthew Hurt | Foto Filip Barbalić

Matthew Hurt

Foto: Filip Barbalić

Po potrjenih (Thomas Kennedy in Luka Brajković) ter napovedanih (Aleksej Nikolić in DJ Stewart) iz Cedevite Olimpije zdaj iz Stožic prihaja novica o podaljšanju sezone. V ekipi ostaja krilni center Matthew Hurt.

Reyer Venezia - Cedevita Olimpija Ljubljana
Sportal Kennedy iz Ljubljane odhaja v London

KK Cedevita Olimpija in Matthew Hurt sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja vsaj še za naslednjo sezono 2026/27. Šestindvajsetletnik se je ekipi pridružil v začetku januarja 2026 in hitro postal pomemben član moštva. S svojimi predstavami je pomembno prispeval k rezultatom ekipe, je pa njegovo sezono predčasno zaključila poškodba kolena, ki jo je utrpel na prvi tekmi finalne serije državnega prvenstva proti Krki. 

Matthew Hurt | Foto: Aleš Fevžer Matthew Hurt Foto: Aleš Fevžer "Matthew je v kratkem času pokazal, da lahko s svojimi kakovostmi pomembno prispeva k naši ekipi. Kljub smoli s poškodbo ob koncu sezone verjamemo v njegove sposobnosti in njegov značaj, zato smo veseli, da smo se dogovorili za nadaljevanje sodelovanja," je ob naznanitvi podaljšanja pogodbe povedal športni direktor Chechu Mulero. Glavni trener Zvezdan Mitrović je dodal: "Matt se nam je pridružil med prejšnjo sezono in se dobro vklopil v ekipo. Zadovoljni smo, da smo podaljšali sodelovanje in da ostaja z nami v Ljubljani."

"Zelo sem vesel, da se vračam v Cedevito Olimpijo. Komaj čakam, da vas prihodnjo sezono znova vidim v Stožicah! Napolnimo dvorano do zadnjega kotička in skupaj ustvarimo nepozabno vzdušje!" je ob podaljšanju pogodbe povedal Matthew Hurt.

Američan je v EuroCupu zaigral na sedmih tekmah in v povprečju dosegal 6,9 točke in 3,6 skoka. Večji pečat je pustil v ligi ABA, kjer je na 15 tekmah v povprečju beležil 11,1 točke in 3,9 skoka na tekmo. V končnici državnega prvenstva je na petih tekmah v povprečju dosegal 16,4 točke in 3,2 skoka, pomemben prispevek pa je dodal tudi na poti do pokalne lovorike. Na dveh tekmah finalnega turnirja pokala Spar je v povprečju dosegal 18 točk na tekmo.

Cedevita Olimpija Laško
Sportal Dobra novica za Cedevito Olimpijo
Chechu Mulero
Sportal Chechu Mulero in Cedevita Olimpija sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja
Matthew Hurt Zvezdan Mitrović Chechu Mulero Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA Eurocup Eurocup
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