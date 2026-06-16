Thomas Kennedy, ki je bil v minuli sezoni eden ključnih košarkarjev državnega prvaka KK Cedevita Olimpija, kariere ne bo nadaljeval v Ljubljani.

Po poteku pogodbe s Cedevito Olimpijo bo Thomas Kennedy svojo kariero nadaljeval pri London Lions, so sporočili iz KK Cedevita Olimpija. "Thomas, hvala za tvojo predanost, energijo in vse prispevke v dresu Zmajev. Želimo ti veliko uspeha v nadaljevanju kariere!" so zapisali pri Cedeviti Olimpiji. Že v ponedeljek so iz Stožic sporočili, da klub zapušča tudi Luka Brajković. Tudi on je bil v ekipi le minulo sezono. 2025/26.

V naslednji sezoni se v Cedeviti Olimpiji obeta kar nekaj sprememb, saj sta po zadnji tekmi, po osvojitvi slovenske lovorike, odhod napovedala tudi Aleksej Nikolić in po treh sezonah DJ Stewart, ki imata po izvrstni sezoni gotovo dobre ponudbe bogatejših klubov.