Luka Dončić v iskanju pravega kandidata

Projekt Luke Dončića, košarkarski klub Roma, je v iskanje trenerja, ki že vključuje vodilnega kandidata Dwana Caseyja, dodal nekdanjega glavnega trenerja v ligi NBA Terryja Stottsa in pomočnika pri New York Knicksih Riccarda Foisa.

Roma, ki sta jo soustanovila nekdanji direktor Mavericksov Donnie Nelson in Luka Dončić, bo v svoji prvi sezoni tekmovala v italijanskem prvenstvu in EuroCupu. Klub iz Rima je pred svojo prvo sezono na seznam morebitnih glavnih trenerjev dodal še dve imeni. Po poročanju Marca Steina je novoustanovljeni italijanski klub pokazal zanimanje za nekdanjega glavnega trenerja Portland Trail Blazersov Terryja Stottsa in pomočnika New York Knicksov Riccarda Foisa. Prioriteta naj bi sicer še vedno ostal nekdanji trener leta v ligi NBA Dwane Casey, vendar v klubu puščajo odprta vrata.

Pistons adviser Dwane Casey has emerged as a head coaching candidate for BC Roma SPQR, which was recently co-founded by former Mavericks GM Donnie Nelson alongside Luka Dončić, @TheSteinLine has learned.



The club is also weighing European candidates for its debut Serie A season. pic.twitter.com/swfO21S2B7 — Marc Stein (@TheSteinLine) July 21, 2026

Stotts bi Romi prinesel več kot dve desetletji trenerskih izkušenj v ligi NBA, vključno s 13 sezonami kot glavni trener. Oseminšestdesetletnik je pred tem vodil ekipi Atlanta Hawks in Milwaukee Bucks, preden je devet sezon, od leta 2012 do 2021, preživel pri Portlandu. Pred prevzemom Portlanda je Stotts delal kot pomočnik v več organizacijah NBA, vključno z Dallas Mavericks. Bil je del trenerskega štaba Ricka Carlisla, ko je Dallas leta 2011 osvojil prvenstvo NBA, medtem ko je bil Donnie Nelson glavni izvršni direktor franšize.

Fois predstavlja mlajšo alternativo z močnimi povezavami tako z italijansko kot ameriško košarko. Devetintridesetletni domačin iz Olbie se je Knicksom pridružil kot pomočnik pod vodstvom Mika Browna leta 2025, potem ko je pred tem v sezoni 2024/25 sodeloval z Brownom v ekipi Sacramento Kings. Dve sezoni je preživel tudi v razvoju igralcev pri Phoenix Sunsih. Italijanski trener je veliko sodeloval tudi s svojo reprezentanco, saj je bil pomočnik na EuroBasketu 2017 in 2022 ter na svetovnem prvenstvu ​​leta 2023.

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