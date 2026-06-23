Košarkarski klub Cedevita Olimpija je v svoje vrste pripeljal kanadskega košarkarja Noaha Kirkwooda, ki bo v prihajajoči sezoni 2026/27 okrepil zunanjo linijo ljubljanskega članskega moštva. Šestindvajsetletni košarkar prihaja v Ljubljano po uspešni sezoni 2025/26 v dresu poljskega Slaska iz Vroclava, s katerim je nastopal tudi v Evropskem pokalu.

"Zelo smo veseli, da se nam je pridružil Noah. Gre za igralca, ki lahko moštvu pomaga na več različnih načinov. S svojo inteligenco, izkušnjami z evropskih parketov in ekipno naravnanostjo se odlično ujema z našo vizijo sestave moštva za novo sezono," je ob sklenitvi sodelovanja povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

Kirkwood je tekmovanju EuroCup v povprečju dosegal 12,7 točke, 4,3 skoka in 4,4 asistence na tekmo. Z ljubljanskim klubom je podpisal enoletno pogodbo. "Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da zaigram za klub, kot je Cedevita Olimpija. Preteklo sezono sem imel priložnost igrati proti tej ekipi v EuroCupu in zelo mi je bil všeč njen slog igre. V mestu Vroclav sem se odlično počutil, obenem pa sem o Ljubljani slišal same lepe stvari, zato se že veselim raziskovanja mesta," je ob podpisu pogodbe povedal novi zmaj.

"Noaha Kirkwooda spremljamo že dlje časa, od njegovih dni v Bonnu, dobro ga poznamo tudi iz prejšnje sezone, ko je igral za Slask. Gre za vsestranskega igralca, ki lahko igra na položajih dva in tri. Na tem igralnem položaju nadomeščamo DJ Stewarta, ki je bil pomemben član naše ekipe zadnje tri sezone. Verjamemo, da ima Noah še prostor za napredek in da lahko v našem okolju naredi naslednji korak v njegovi karieri. Glede na razmere na trgu smo zadovoljni, da nam ga je uspelo pripeljati v Ljubljano. Imel je tudi finančno boljše ponudbe, vendar se je odločil za naš klub, ker verjame, da mu lahko pomagamo pri nadaljnjem razvoju," pa je ob prihodu nove moči povedal glavni trener ljubljanskega kluba Zvezdan Mitrović.

Noah Kirkwood je svojo košarkarsko pot sprva gradil na Univerzi Harvard in se uveljavil kot eden najboljših igralcev Ivy League. Po zaključku študijske kariere se je preselil v NBA G-League, kjer je nosil dres Long Island Netsov, nato pa profesionalno pot nadaljeval v Evropi. Nastopal je v Nemčiji, Franciji in nazadnje na Poljskem. Dve sezoni, v dresu ekip Telekom Bonn in Saint-Quentin, je preživel tudi v košarkarski Ligi prvakov. V nemškem kolektivu je zaigral na 15 tekmah in v povprečju dosegal 9,7 točke, 2,7 skoka in 2,5 asistence, za francosko ekipo pa je na sedmih odigranih tekmah v povprečju beležil 7,6 točke, 2,4 asistence in 2,3 skoka na tekmo. Bil je tudi član mlajših reprezentanc Kanade – nosil je dres ekip U16, U17 in U19, in leta 2017 z reprezentanco U19 tudi osvojil naslov svetovnega prvaka.