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Avtor:
Š. L.

Petek,
19. 6. 2026,
12.21

Osveženo pred

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Natisni članek
Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Košarkarska tržnica Brandon Murray

Petek, 19. 6. 2026, 12.21

1 ura, 36 minut

Brandon Murray prva okrepitev Cedevite Olimpije

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Brandon Murray | Brandon Murray je okrepil Cedevito Olimpijo. | Foto Aleš Fevžer

Brandon Murray je okrepil Cedevito Olimpijo.

Foto: Aleš Fevžer

Člansko zasedbo Cedevite Olimpije bo v tekmovalni sezoni 2026/26 okrepil Brandon Murray. Ameriški branilec je svojo prvo profesionalno sezono odigral v dresu GGD Šenčurja, kjer je z dobrimi predstavami v sezoni 2025/26 opozoril nase, v sezoni 2026/27 pa se bo pridružil Zmajevi družini, so sporočili iz kluba.

Cedeviti Olimpiji se bo v novi sezoni 2026/27 pridružil 196 centimetrov visoki branilec Brandon Murray, ki je v sezoni 2025/26 prvič nastopal med profesionalci. V slovenskem državnem prvenstvu je nosil dres GGD Šenčurja, pred tem pa je štiri sezone igral v ameriški študentski ligi NCAA. Univerzitetno kariero je sklenil pri ekipi McNeese Cowboys. Murray je z ljubljanskim klubom podpisal dveletno pogodbo.

"Zelo sem navdušen. Prihod v Cedevito Olimpijo pomeni naslednji korak v moji karieri. Dobil sem priložnost, da nastopam na enem največjih odrov in tekmujem za klub iz države, kjer ljudje resnično živijo za košarko in svojo kulturo. Zelo sem vesel, da bom del tega okolja in hvaležen za priložnost, da oblečem dres Cedevite Olimpije," je povedal Murray.

"Brandon Murray je v sezoni 2025/26 v Šenčurju prvič nastopal med profesionalci in pokazal kakovost, predvsem pa željo po napredku in pripravljenost na trdo delo. Verjamemo, da ima precej prostora za razvoj. Veseli nas, da bo svojo kariero nadaljeval v Cedeviti Olimpiji, kjer ga čakajo novi izzivi na mednarodnem odru," pa je povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero.

V tekmovalni sezoni 2025/26 je Murray za GGD Šenčur odigral 29 tekem državnega prvenstva in bil z 14,0 točke na tekmo drugi najboljši strelec moštva. Ob tem je v povprečju prispeval še 3,0 skoke in 2,8 asistence na srečanje. Nastopal je tudi v Pokalu Spar, kjer je na osmih tekmah v povprečju dosegal 9,8 točke na tekmo. S Cedevito Olimpijo se je v sezoni 2025/26 pomeril v polfinalu državnega prvenstva. Na prvi tekmi v Šenčurju je v 33 minutah igre dosegel 18 točk in štiri asistence, na drugem obračunu v Stožicah pa je osmim točkam dodal še tri skoke in dve asistenci.

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