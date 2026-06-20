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Ognjen Jaramaz in Cedevita Olimpija vsak svojo pot
Cedevita Olimpija in Ognjen Jaramaz končujeta skupno pot, so sporočili iz ljubljanskega kluba.
Srbski reprezentant Ognjen Jaramaz se je članski ekipi Cedevite Olimpije pridružil novembra lani, ko se je v Stožice preselil iz mestnega tekmeca Ilirije. Po koncu sezone se njegovo sodelovanje z Olimpijo končuje.
"Cedevita Olimpija in Ognjen Jaramaz zaključujeta skupno pot. S svojimi izkušnjami, energijo in borbenostjo je pomembno prispeval k ekipi. Za njegov profesionalen odnos, predanost in prispevek klubu se mu iskreno zahvaljujemo ter mu želimo veliko uspeha, zdravja in sreče v nadaljevanju kariere," so pri ljubljanskem klubu zapisali na družbenem omrežju.
Cedevita Olimpija in Ognjen Jaramaz zaključujeta skupno pot. Ognjen se je Zmajevi družini pridružil novembra 2025 ter s svojimi izkušnjami, energijo in borbenostjo pomembno prispeval k ekipi.— Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) June 20, 2026
Za njegov profesionalen odnos, predanost in prispevek klubu se mu iskreno zahvaljujemo… pic.twitter.com/aBezfc7fJR