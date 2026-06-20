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Avtor:
Sportal

Sobota,
20. 6. 2026,
13.15

Osveženo pred

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Ognjen Jaramaz Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija košarka

Sobota, 20. 6. 2026, 13.15

1 ura, 8 minut

Ognjen Jaramaz in Cedevita Olimpija vsak svojo pot

Avtor:
Sportal

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Cedevita Olimpija, Ognjen Jaramaz | Ognjena Jaramaza ni v kadrovskem mozaiku Cedevite Olimpije za prihodnjo sezono. | Foto Aleš Fevžer

Ognjena Jaramaza ni v kadrovskem mozaiku Cedevite Olimpije za prihodnjo sezono.

Foto: Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija in Ognjen Jaramaz končujeta skupno pot, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Srbski reprezentant Ognjen Jaramaz se je članski ekipi Cedevite Olimpije pridružil novembra lani, ko se je v Stožice preselil iz mestnega tekmeca Ilirije. Po koncu sezone se njegovo sodelovanje z Olimpijo končuje.

"Cedevita Olimpija in Ognjen Jaramaz zaključujeta skupno pot. S svojimi izkušnjami, energijo in borbenostjo je pomembno prispeval k ekipi. Za njegov profesionalen odnos, predanost in prispevek klubu se mu iskreno zahvaljujemo ter mu želimo veliko uspeha, zdravja in sreče v nadaljevanju kariere," so pri ljubljanskem klubu zapisali na družbenem omrežju.

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