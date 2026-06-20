Ognjen Jaramaz in Cedevita Olimpija vsak svojo pot

Srbski reprezentant Ognjen Jaramaz se je članski ekipi Cedevite Olimpije pridružil novembra lani, ko se je v Stožice preselil iz mestnega tekmeca Ilirije. Po koncu sezone se njegovo sodelovanje z Olimpijo končuje.

"Cedevita Olimpija in Ognjen Jaramaz zaključujeta skupno pot. S svojimi izkušnjami, energijo in borbenostjo je pomembno prispeval k ekipi. Za njegov profesionalen odnos, predanost in prispevek klubu se mu iskreno zahvaljujemo ter mu želimo veliko uspeha, zdravja in sreče v nadaljevanju kariere," so pri ljubljanskem klubu zapisali na družbenem omrežju.