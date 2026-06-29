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Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
22.01

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Tevž Ružič smrt košarka

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 22.01

1 ura, 6 minut

Tevž Ružič (1995-2025)

Umrl je košarkarski trener Tevž Ružič

Avtor:
R. Sp.

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Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Umrl je nekdanji košarkar, zadnja leta pa košarkarski trener Tevž Ružič, ki je deloval pri mlajših selekcijah Cedevite Olimpije. Star je bil komaj 30 let, so zapisali pri Združenju košarkarskih trenerjev Slovenije.

"Tevž je bil človek košarke. Svoje življenje je v veliki meri posvetil igri, ki jo je najprej spoznaval kot igralec, kasneje pa ji ostal zvest tudi v številnih drugih vlogah. Deloval je kot trener mlajših selekcij v Cedeviti Olimpiji, pred tem pa je bil tudi Team manager članskega moštva. Dolga leta je bil del štabov mlajših reprezentanc, kjer je s svojim znanjem, odgovornostjo in energijo prispeval k razvoju mladih igralcev ter delovanju reprezentančnih selekcij.

Tevž je bil tudi aktiven sodelavec pri organizaciji dogodkov Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije. Vedno je bil pripravljen pomagati, prevzeti odgovornost in opraviti delo zanesljivo, predano ter z iskreno željo, da stvari uspejo. Tisti, ki smo ga poznali, se ga bomo spominjali kot izjemnega človeka, predanega košarki, ljudem okoli sebe in delu, ki ga je opravljal.

Zaznamovali so ga delavnost, zanesljivost, skromnost in velika ljubezen do košarke. S svojim odnosom je pustil močan pečat pri sodelavcih, trenerjih, igralcih in vseh, ki so imeli priložnost z njim sodelovati.

Njegov odhod je velika izguba za slovensko košarko. Za seboj je pustil praznino, ki je ne bo mogoče zapolniti. Tevž, hvala za vse, kar si dal košarki in ljudem okoli sebe. Pogrešali te bomo," so ob prezgodnji smrti Ružiča zapisali pri Združenju košarkarskih trenerjev Slovenije.

Tevž Ružič smrt košarka
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