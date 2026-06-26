Košarkarska evroliga bo tudi v naslednji sezoni imela 20 klubov, je danes na sestanku v Barceloni potrdilo vodstvo tekmovanja. Klubi bodo isti kot v minuli sezoni, izjema bo le ena, Monaco bo zamenjal Bešiktaš, poroča spletna stran evrolige.

Tekmovali bodo Olympiakos, ki bo branil naslov, Pariz, Efes, Asvel, Baskonia, Dubaj, Olimpija Milano, Barcelona, Bayern, Fenerbahče, Partizan, Crvena zvezda, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia, Virtus Bologna, Žalgiris in Bešiktaš, ki bo nadomestil Monaco, slednji bo zaradi finančnih težav tekmoval v evropskem pokalu.

Bešiktaš poraženec v zadnjem finalu evropskega pokala, bo priložnost dobil tudi zaradi odpovedi zmagovalca, Bourga, ki se je odločil, da ostane v tekmovanju, v katerem je zmagal.

Format tekmovanja bo ostal isti kot v minuli sezoni, v rednem delu bodo ekipe odigrale 38 krogov, šest najboljših se bo neposredno uvrstilo v četrtfinale, klubi od sedmega do osmega mesta po rednem delu pa se bodo merili na dodatnih obračunih.

Sezona se bo začela 24. septembra, zaključni turnir pa bo na sporedu od 28. do 30. maja naslednje leto.

Vodstvo tekmovanja je tudi napovedalo, da bo 7. julija predstavilo načrt za razširitev lige, neuradno se govori, da bo v sezoni 2027/28 tekmovalo 24 klubov, ki bodo po vzoru NBA razdeljeni na konference.

Potrdili so tudi, da bodo 18.in 19. septembra organizirali superpokal, imen udeležencev tega tekmovanja pa niso sporočili.

Slovenski prvak Cedevita Olimpija bo tudi letos tekmovala v evropskem pokalu, za to je dobila petletno licenco. Sestavljala bo eno od štirih skupin po sem moštev, najboljše štiri iz vsake se bodo uvrstile v izločilne boje.

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