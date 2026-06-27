Kakšna borba in drama, Slovenija se je izkazala, a tesno izgubila

Slovenska košarkarska reprezentanca je v celjski dvorani Zlatorog tesno izgubila na pripravljalni tekmi z Italijo (83:86). Največ točk so dali Gregor Hrovat (14), Žiga Samar (12), Alen Omić (11) in Urban Kroflič (11), ki si je v drugem polčasu izpahnil mezinec. Tudi Stefan Joksimović je predčasno končal tekmo. Center Omić je izstopal še s 14 skoki. Šlo je za test pred zadnjima tekmama prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju.

"Te tekme so vedno dobrodošle, da ocenimo, kako dobro smo delali oziroma kaj moramo spremeniti. Igramo proti zelo dobri ekipi in bo to res dober preizkus. Posebej za Estonijo, ki bo, kot pravijo, v svoji najboljši izvedbi, zato je pomembno, da imamo to tekmo z Italijo, da pokaže vse naše slabosti," je pred pripravljalnim srečanjem dejal selektor Aleksander Sekulić.

Takole je zabil Stefan Joksimović. Foto: Filip Barbalić Selektor je v prvo peterko uvrstil kapetana Eda Murića, Gregorja Hrovata, Alena Omića, Žigo Samarja in Urbana Krofliča. Slovenska reprezentanca je z delnim izidom 8:0 sredi prve četrtine povedla z 12:8. Po atraktivnem zabijanju 17-letnega Stefana Joksimovića je v osmi minuti tekme vodila že z 22:18. Po prvih 10 minutah sta bili ekipi vendarle poravnani na 24 točkah. Italijani so zaigrali agresivneje v obrambi in sredi druge četrtine prišli do vodstva s 36:34. Ob premalo zbrani igri Slovenije je začela prednost Italije naraščati. S kar 10 zadetimi trojkami so gostje polčas dobili s 54:43. Z 11 točkami je bil najboljši strelec strelec slovenske reprezentance v prvem polčasu Samar.

Alen Omić je imel že v tretji četrtini 10 skokov. Foto: Filip Barbalić

Mark Padjen je sredi zadnje četrtine zadel dve pomembni trojki. Foto: Filip Barbalić Slovenija je drugi polčas začela z delnim izidom 9:0 (52:54). In bila vse bolj razigrana. Po obročem je dobro igral Omić, bil je že pri 10 skokih. Ko je v skoku priboril eno od žog, je iz protinapada trojko zadel Miha Cerkvenik in slovenska reprezentanca je bila v 27. minuti tekme znova v vodstvu (61:59).

Dvoboj je ostal do konca izenačen. Z dvema trojkama Marka Padjena, ki sta bili šele peta in šesta Slovenije, so pet minut pred koncem Slovenci vodili z 70:69. Novo vodstvo sta priigrala Samar in Omić (78:76). A so znova dobrim minutah sledile akcije nezbranosti. Gostje so povedli z 80:78. V zadnji minuti so Slovenci tako morali poskušati z meti za tri in z osebnimi napakami, da bi le prišli do zmage ali vsaj podaljška. Cerkvenik je eno trojko sicer zadel, pri prvi zadeti pa je stopil v avt. Samar je ob zvoku sirene zgrešil met za tri in Italija je zmagala s 86:83.

Pripravljalna tekma: Sobota, 27. junij, dvorana Zlatorog:



Slovenija : Italija 83:86

Hrovat 14, Samar 12 (6 as), Kroflič 11, Omić 11 (14 sk), Cerkvenik 9, Hrabar 9, Padjen 6, Joksimović 6, Murić 4

Izbranci Aleksandra Sekulića bodo v okviru kvalifikacij tretjega julija gostovali v Talinu pri Estoniji, šestega julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru pričakujejo dve zmagi. Slovenci imajo po štirih krogih kvalifikacij tri zmage in poraz, dve zmagi pa bi jim prišli zelo prav za drugi del kvalifikacij, kjer jim bodo na poti do pete uvrstitve na SP stale močnejše zasedbe, najverjetneje Francija, Finska in Madžarska.

Na seznamu reprezentance so: Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar*, Vit Hrabar**, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič*, Rok Radović, Žiga Samar, Luka Ščuka*, Tim Tomažič**



* na tekmi z Italijo ne igra

** naknadno vpoklican