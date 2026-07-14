Estonec napoveduje Putinu srhljivo usodo

"Putin bi lahko spremenil svoje cilje in začel resna pogajanja – če bi ravnal racionalno. Vendar je povsem mogoče, da bo nekega dne z družino skočil skozi okno. Navsezadnje se tudi v Rusiji dogajajo takšne stvari," je v pogovoru za nemške medije dejal estonski zunanji minister Margus Tsahkna.

Margus Tsahkna vidi očitne uspehe pri prepričevanju ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj začne mirovna pogajanja. "Tudi med oligarhi je vse več dvomov o Putinovi vojni," je Tsahkna povedal za RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Napetosti v Putinovem krogu?

V Putinovem ožjem krogu naraščajo napetosti. "Številni, ki so pred enim letom govorili o zmagi, vanjo ne verjamejo več," trdi Estonec.

Zunanji minister je poudaril: "Prvič jasno vidimo, da naša strategija deluje. Sankcije učinkujejo, rusko gospodarstvo je pod pritiskom, Ukrajina pa uspešno izvaja napade globoko v rusko zaledje proti rafinerijama nafte in infrastrukturi. Zdaj ima vsak Rus občutek, da ta vojna ne poteka nekje daleč, ampak je dosegla njegovo lastno državo."

Sumljive smrti v Rusiji

"Putin bi lahko spremenil svoje cilje in začel resna pogajanja – če bi ravnal racionalno," je dejal Tsahkna, a dodal: "Vendar je povsem mogoče, da bo nekega dne z družino skočil skozi okno. Navsezadnje se tudi v Rusiji dogajajo takšne stvari." Tsahkna pri tem seveda namiguje na sumljive padce poslovnežev in uradnikov skozi okna v Rusiji v zadnjih letih.

V Putinovem ožjem krogu naraščajo napetosti. "Številni, ki so pred enim letom govorili o zmagi, vanjo ne verjamejo več," trdi Tsahkna. Foto: Guliverimage

Tsahkna je ostro kritiziral prejšnje poskuse ameriškega predsednika Donalda Trumpa za pogajanja z Rusijo. "Pogajanja so dejansko propadla. Putin je v prvi vrsti zapravil Trumpov čas. Prav na to smo opozarjali že od začetka. Medtem ko se je razpravljalo o pogajanjih, je Rusija še povečala pritisk na Ukrajino. Intenzivnost napadov v zadnjih tednih to jasno dokazuje," je povedal Tsahkna.

Estonec: Obsežen ruski napad je malo verjeten

Estonski zunanji minister je odločno zavrnil zaskrbljenost glede ruskega napada na Poljsko in baltske države. "Menim, da obsežna invazija v prihodnjih tednih ne pride v poštev. Rusija za to nima sredstev," je prepričan.

"Ni večjih premikov čet in Rusija ima sile vezane v vojni v Ukrajini, vendar to ne pomeni, da ne predstavlja grožnje. Rusija ostaja nevarna država in provokacije so vedno mogoče. Estonija je na to pripravljena," je še dejal Tsahkna.