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Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
7.42

Osveženo pred

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Natisni članek
Košarka na vozičkih Košarkarska zveza Slovenije

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 7.42

45 minut

Uspeh

Košarkarji na vozičkih do srebra v Zagrebu in spet v diviziji A

Avtor:
STA

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kosarka na vozickih | "Osvojili smo srebrno medaljo, a to je srebro zlatega leska." | Foto Košarkarska Zveza Slovenije

"Osvojili smo srebrno medaljo, a to je srebro zlatega leska."

Foto: Košarkarska Zveza Slovenije

Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50:64 izgubila z Izraelom.

Slovenija si je že z zmago v polfinalu proti Litvi zagotovila uvrstitev v elitno A divizijo, kjer bo nastopila prvič po letu 2003. Prvenstvo bo v Liverpoolu.

Tudi v finalu je imela slovenska reprezentanca izjemno podporo navijačev in odlično začela tekmo ter po košu Davida Škorjanca povedla s 6:2. Izrael je izenačil na 10:10, nato pa so sledile štiri zaporedne točke Enisa Musića za vodstvo Slovenije s 14:12. Prvo četrtino je vendarle dobil Izrael s 18:16.

V 14. minuti je Škorjanc izenačil na 22:22, nato pa so Izraelci izkoristili nekaj slovenskih napak in povedli s 30:22, polčas pa dobili s 36:24. Slovenija se ni predala. V 25. minuti je po novem košu Škorjanca znižala zaostanek na šest točk (33:39). Izraelska klop je morala poseči po minuti odmora, ki je tekmecem koristila, saj so odgovorili z delnim izidom 6:0. V zadnji četrtini se je Slovenija približala na 45:56 in 49:60, na koncu pa je Izrael slavil s 64:50.

"Osvojili smo srebrno medaljo, a to je srebro zlatega leska. S fanti smo se uvrstili v elitno A divizijo, česar si pred nekaj leti ni predstavljal še nihče. Danes smo uradno v A diviziji in na to smo zelo ponosni," je po tekmi povedal selektor Žiga Kobaševič, ki reprezentanco vodi od leta 2017 in jo je pred štirimi leti popeljal iz divizije C v B.

Posebno priznanje je prejel tudi David Škorjanc, ki je bil izbran v idealno peterko evropskega prvenstva.

Slovensko reprezentanco sestavljajo Milan Slapničar, Haris Kuduzović, Enis Musić, Simon Gračnar, Robi Bojanec, Matej Arh, Nicola Favretto, David Škorjanc in Klemen Lokar.

* Tekme Slovenije:
- finale:
Slovenija - Izrael 50:64
- polfinale: Litva - Slovenija 52:62
- skupinski del: Slovenija - Latvija 58:41,
Hrvaška - Slovenija 50:69,
Bolgarija - Slovenija 58:62,
Slovenija - Izrael 49:77.

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