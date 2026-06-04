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Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
4. 6. 2026,
14.30

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

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Natisni članek
Urban Kroflič Danijel Radosavljević slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let Košarkarska zveza Slovenije priprave

Četrtek, 4. 6. 2026, 14.30

1 ura, 37 minut

Priprave na domače EP v košarki do 20 let

Z reprezentanco do 20 let na Rogli tudi Kroflič, Padjen in Morano Mahmutović

Avtor:
A. T. K.

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Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let | Foto KZS/GB

Foto: KZS/GB

Fantovska reprezentanca do 20 let je na Rogli vstopila v drugi cikel priprav na domače evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 11. in 19. julijem gostile ljubljanske Stožice. Reprezentanci so se na Rogli priključili Urban Kroflič, Mark Padjen ter Mark Morano Mahmutović. Žak Smrekar je po dogovoru s selektorjem po dolgi klubski sezoni dobil še nekaj dni oddiha. Žal pa sta se po uvodnem ciklu od soigralcev poslovila Filip Petkovski in Leon Jereb. Oba sta na priprave prišla s poškodbama, ki sta jih vlekla iz klubskih sredin, zato sta v Zrečah vadila po prilagojenem programu, a kljub veliki želji njuno zdravstveno stanje še nekaj časa ne dopušča treninga s polno obremenitvijo.

Po uspešno izvedenem uvodnem ciklu v Zrečah ter dveh prostih dnevih sta pred fanti najbolj zahtevna cikla priprav. Na Rogli se bodo namreč začele kovati taktične zamisli strokovnega štaba, ob tem pa bo še naprej veliko poudarka namenjeno telesni pripravi reprezentantov. Prvi trening se je tako začel z meritvami agilnosti, hitrosti in odrivne moči. Reprezentanca bo na Rogli ostala do torka.

Danijel Radosavljević, selektor fantovske reprezentance do 20 let, je v izjavi za zvezo povedal, da so uvodni cikel priprav izpeljali po načrtih. "Telesno pripravo fantov smo dvignili še na višjo raven ter se posvetili osnovam tehničnih in taktičnih elementom na obeh straneh igrišča. Odnos in pristop igralcev sta tako kot vedno na zelo visoki ravni. V naslednjih dveh ciklih nas čaka trdo delo, saj je pred nami najbolj zahteven del priprav. Tako z vidika vzdržljivosti kot dodajanju taktičnih elementov naši igri v obrambi in napadu. To bo naporno tako za glavo kot telo, a upam oziroma verjamem, da bomo izpolnili vse zamisli trenerskega štaba."

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let | Foto: KZS/GB Foto: KZS/GB

Svoje misli je strnil tudi Urban Kroflič, slovenski reprezentant do 20 let. "Po zaključku klubske sezone mi je uspelo ujeti nekaj dni oddiha in že komaj sem čakal, da se pridružim fantom na pripravah. Takoj sem opazil, da nas znova krasi tisto super vzdušje, ki je v tej ekipi vedno prisotno. Vsi smo zelo motivirani in z veliko željo, da tudi pred domačimi navijači dosežemo dober rezultat. Gremo iz treninga v trening. Ničesar ne smemo preskakovati. Biti moramo zbrani, verjeti drug v drugega ter upoštevati navodila strokovnega štaba."

Za uvod Slovence čakajo Čehi

Izbranci selektorja Radosavljevića bodo skupinski del evropskega prvenstva igrali v skupini D. Uvodni tekmec mladih Slovencev bo 11. julija Češka, sledila bo tekma proti Izraelu, skupinski del pa bodo zaključili proti Romuniji. Po dnevu premora sledijo izločilni boji, ki se začnejo v sredo, 15. julija. Posebnost sistema tekmovanja je, da se v osmino finala uvrsti vseh 16 reprezentanc, kar pomeni, da bo le ena tekma odločala o usodi vseh reprezentanc, ki bodo nastopile na prvenstvu.

Zmagovalci bodo napredovali v četrtfinale in ostali v boju za medalje, medtem ko bodo poražene ekipe nadaljevale tekmovanje v razigravanju za mesta od 9. do 16.

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Urban Kroflič Danijel Radosavljević slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let Košarkarska zveza Slovenije priprave
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