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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
13.00

Osveženo pred

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ŽKK Cinkarna Celje Evropski Pokal košarka

Torek, 23. 6. 2026, 13.00

58 minut

Košarkarice Celja bodo po osmih letih spet zaigrale v evropskem pokalu

Avtor:
STA

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ŽKK Cinkarna Celje | Slovenske državne in pokalne prvakinje odo desetič v zgodovini kluba nastopile v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju za košarkarice. | Foto Aleš Fevžer

Slovenske državne in pokalne prvakinje odo desetič v zgodovini kluba nastopile v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju za košarkarice.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarice Celja bodo po osmih letih spet zaigrale v evropskem pokalu. To bo jubilejna deseta celjska sezona pod evropskimi obroči, kjer so Celjanke nazadnje igrale v sezoni 2018/19, so sporočili iz ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje.

Slovenske državne in pokalne prvakinje ter podprvakinje regionalne lige Waba bodo desetič v zgodovini kluba nastopile v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju za košarkarice.

Prvič so pod evropskimi obroči nastopile že leta 1995, zadnjič v sezoni 2018/19. Najboljši dosežek v evropskem pokalu jim je uspel pred natanko tremi desetletji, ko so se v sezoni 1996/97 prebile iz skupinskega dela. V šestnajstini finala jih je takrat izločil najboljši madžarski klub Sopron. V lanski sezoni je v tem tekmovanju sodelovalo 53 klubov iz 21 držav.

Imena tekmic v evropskem pokalu bodo Celjanke izvedele na žrebu, ki bo 16. julija na sedežu Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) v Münchnu.

Serijske slovenske prvakinje bodo v sezoni 2026/27 ostale tudi del regionalne lige Wabe, v kateri bodo zaigrale že 26. sezono zapovrstjo. Zahvaljujoč spremembi tekmovalnega pravilnika se bodo v tekmovanje vključile od druge faze dalje, po koncu skupinskega dela evropskega pokala.

V tekmovanju, ki so ga Celjanke doslej osvojile že petkrat, bo letos igralo 12 ekip, med njimi bodo državni prvaki petih držav in kar štirje udeleženci letošnjega evropskega pokala.

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