Kosovski premier Albin Kurti je s stranko Samoopredelitev zmagal na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43 odstotki osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi EU.

Volivci na Kosovu so v nedeljo že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament.

Gibanje Samoopredelitev je po preštetih glasovih z vseh volišč glede na neuradne izide osvojilo 43 odstotkov glasov. To je skoraj deset odstotnih točk manj kot na predčasnih parlamentarnih volitvah decembra, ko je prepričalo 51 odstotkov volivcev. Demokratska stranka Kosova (PDK) je prejela 21 odstotkov glasov, Demokratska zveza Kosova (LDK) skoraj 18 odstotkov glasov, Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) pa nekaj več kot sedem odstotkov.

Največja stranka kosovskih Srbov Srbska lista, ki jo podpira uradni Beograd, je osvojila približno šest odstotkov glasov.

V Prištini nagovoril svoje podpornike

Kurti je v Prištini malo pred polnočjo po poročanju kosovskih medijev nagovoril svoje podpornike in volilni izid označil za zmago svoje stranke. Dejal je tudi, da je za Samoopredelitev javni interes nad vsem, in napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami.

"V prihodnjih tednih se bomo srečevali in sodelovali z vsemi strankami, saj sta predvsem in nad vsem javni interes in suverena republika, ki ji predano služimo. Računajte na nas ne le pri delu, ki ga opravljamo, temveč tudi pri sodelovanju, ki ga gradimo," je izjavil. Poudaril je, da izvršne institucije na Kosovu delujejo, da pa manjka parlament, zato je pozval k njenemu čim prejšnjemu oblikovanju.

"Prepričani smo, da Samoopredelitev zagotavlja dobro upravljanje in da je država kot republika v varnih rokah. Sem vaš predsednik vlade, včasih vršilec dolžnosti predsednika vlade, včasih predsednik vlade s polnim mandatom. Kosovo ima tudi predsednico, vršilko dolžnosti predsednice Albuleno Haxhiu (...) Kosovu ne manjkata vlada ali predsednik, temveč parlament. Opozicijski blok ne hodi na delo, mi pa si želimo, da bi tudi opozicija začela delati," je še izjavil.

"V prihodnjih tednih se bomo srečevali in sodelovali z vsemi strankami, saj sta predvsem in nad vsem javni interes in suverena republika, ki ji predano služimo," je v nagovoru izpostavil Kurti. Foto: Reuters

Marta Kos pozvala k oblikovanju stabilnih institucij

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je Kurtiju danes čestitala za zmago, vse politične akterje na Kosovu pa pozvala k oblikovanju stabilnih institucij. "Če želi Kosovo napredovati na poti v Evropsko unijo, morajo politične sile zdaj stopiti skupaj in poiskati kompromise za zagotovitev institucionalne stabilnosti," je sporočila na omrežju X.

Kot je še dodala, se bo ob prvi priložnosti vrnila na Kosovo, da bi okrepili delo na evropski integraciji Kosova in nadaljevali izvajanje financiranja v okviru načrta EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana.

Congratulations @albinkurti on winning the elections in Kosovo, and importantly on the calm, inclusive and orderly voting process.



For Kosovo to progress on its EU path, political forces must now come together and find compromises to build institutional stability.



I look… — Marta Kos (@MartaKosEU) June 8, 2026

Politična in institucionalna kriza na Kosovu se je začela februarja lani, ko so kljub prepričljivi zmagi Samoopredelitve sledili številni neuspešni poskusi konstituiranja parlamenta in oblikovanja vlade. Tokratne predčasne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.

Po izteku mandata Osmani je 4. aprila predsedniške pristojnosti prevzela predsednica skupščine Albulena Haxhiu, ki bo funkcijo vršilke dolžnosti predsednice opravljala do izvolitve novega predsednika.