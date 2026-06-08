Zaokrožil posnetek pretepa pod Šmarno goro, po katerem so odjeknili streli #video

Po pretepu in streljanju, ki so ga v petek zabeležili v lokalu pod Šmarno goro , je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek dogajanja. Kot je razvidno, se je v lokalu sprlo pet moških, ki so med seboj obračunavali s pestmi, leteli pa so tudi stoli. Po pretepu je odjeknilo več strelov. V streljanju je bila ena oseba lažje poškodovana, njeno življenje pa ni ogroženo.

Posnetek je na družbenih omrežjih objavil eden od vpletenih. Videti je štiri moške, ki stojijo na terasi lokala, ko do njih pristopi še en moški. Po nekaj besedah se med njimi začne fizični obračun, ki vključuje udarce s pestmi, leteli pa so tudi stoli.

O petkovem dogajanju v bližini lokala Mio Nonno v Šmartnem pod Šmarno goro je prvi poročal časnik Delo. Očividci, na katere so se sklicevali, so poročali o številčni prisotnosti policije, tudi posebne enote, priče pa so slišale več strelov, vsaj tri ali štiri.

Da je v petkovem sporu izbruhnilo streljanje, so kasneje za STA potrdili tudi na ljubljanski policijski upravi. "V okviru interesa preiskave lahko potrdimo, da je bila v dogodku po do zdaj znanih podatkih s strelnim orožjem lažje poškodovana ena oseba, ki je iskala pomoč v zdravstveni ustanovi in ni življenjsko ogrožena," so pojasnili in dodali, da več podrobnosti ne morejo razkriti, ker preiskava še poteka. Vsi vpleteni so kraj incidenta zapustili še pred prihodom policistov.